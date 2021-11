Hande Sarıoğlu, Britney Spears’a özendi!

Hande Sarıoğlu, Habertürk kanalından oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için işten ayrılmıştı. Birçok kişi tarafından hedef haline gelen deneyimli sunucu, kendisine yapılan tüm eleştirileri yanıtlayarak rotasını dijital medyaya çevirdi.

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün ikilisi YouTube kanalında yayınladıkları programla gündemde kalmaya devam ediyor. İkili yayınladıkları son programda Cadılar Bayramı konsepti olarak “liseli” kılığına girdi.

Hande Sarıoğlu, liseli konsepti olarak Britney Spears’ın çıkış yaptığı Oops!... I Did It Again adlı şarkının klibindeki gibi giyindi. Sarıoğlu, o halini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çok kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altı iltifat içeren yorumlarla doldu taştı.