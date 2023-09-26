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Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

26.09.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa estetiksiz haliyle çok konuşuldu. Hande Sarıoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu. O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu. Hande Sarıoğlu'nun eski bir fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Sarıoğlu 1

Yaptırdığı estetikler ile kendine verdiği değeri her fırsattta dile getiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali yeniden gündeme geldi.

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Ünlü ismin eski halini görenler; "Resmen yıkıldım", "Bu nasıl bir değişim be kardeşim" ve "Çok yerinde olmuş" gibi yorumlar yaptılar.

Hande Sarıoğlu estetiksiz 1

Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimi herkesi çok şaşırttı.

Hande Sarıoğlu estetiksiz 2

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Hande Sarıoğlu estetiksiz 3

Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Hande Sarıoğlu 6

Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

Hande Sarıoğlu 4

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programını Ümit Erdim ile birlikte sundu. Daha sonra Fox TV’de “Kaç Para Kaç” programını çekti.

Hande Sarıoğlu 3

Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi birlikte jüri üyeliği yaptı.

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Daha sonra 2017 Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da görev alan Hande Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV ekranlarında yer aldı. Hande Sarıoğlu'nun Habertürk TV'de spor spikerliği geçtiğimiz yıl Mayıs ayında son buldu.

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