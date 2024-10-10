Hande Sarıoğlu'nun 'iç çamaşırı' tepkisine Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt geldi! "Önce kendinize bakın"

Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal'a katıldığı kombinle dikkat çekti. Daha önce Youtube yayınlarında tarzıyla sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu sütyensiz seçimi 'yadırgadı'.

"Bir şey giymeden gelmiş, iç çamaşırı giymeden gelmiş. Bir kadın olarak iç çamaşırı giymeden sokağa çıkmayı uygun görüyor musun Pınar?" deyince Pınar Eliçe de partnerini destekledi.

Hande Sarıoğu bununla da kalmadı ve "Toplum içine çıkarken iç çamaşırı giymeden topluma karışmak çok uygun kaçıyor mu? İç çamaşırın yok biraz yadırgadım ben açıkçası" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise bu anları paylaşarak "Sizin beni yadırgamanızdan gurur duyarım" dedi.

"ÖNCE GEÇMİŞİNİZE BAKIN"

Farah Zeynep Abdullah'ın sözleri sonrası akla Hande Sarıoğlu ve Pınar Eliçe'nin eski halleri gündeme geldi. Oyuncuya destek mesajları yağarken "Kız siz önce kendinize bakın", "Ya geçmişinize bakın", "Hiç utanmaları da yok" yorumları yapıldı.

Geçmişte Pınar Eliçe pek çok kez çıplak pozlar verirken Hande Sarıoğlu da kalça dansıyla adından söz ettirmişti. Hande Sarıoğlu ayrıca "Ben bu memeleri bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.