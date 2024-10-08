MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Ben bu memeleri bastım parayı aldım" diyen Hande Sarıoğlu'dan Farah Zeynep Abdullah'a: İç çamaşırın yok biraz yadırgadım

"Ben bu memeleri bastım parayı aldım" diyen Hande Sarıoğlu'dan Farah Zeynep Abdullah'a: İç çamaşırın yok biraz yadırgadım

08.10.2024 15:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki dekolteli tarzı, oryantal dansları ve Youtube yayınlarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Farah Zeynep Abdullah'ın sütyensiz bluz giymesine tepki gösterdi.

"Ben bu memeleri bastım parayı aldım" diyen Hande Sarıoğlu'dan Farah Zeynep Abdullah'a: İç çamaşırın yok biraz yadırgadım

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son dönemde yorumcu olarak ekranda yer alıyor.

"Ben bu memeleri bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek hafızalara kazınan Hande Sarıoğlu programında Farah Zeynep Abdullah'ı eleştirdi.

image (46)

Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal tarzıyla dikkat çekti. Oyuncu geceye yarım bluz giyerek katıldı.

Hande Sarıoğlu ise oyuncunun tarzından rahatsız olarak "Bir şey giymeden gelmiş, iç çamaşırı giymeden gelmiş. Bir kadın olarak iç çamaşırı giymeden sokağa çıkmayı uygun görüyor musun Pınar?" dedi.

11

"MARJİNALLİK VAR"

Hande Sarıoğu bu konunun üzerinde ısrarla durarak partnerinden de onay almaya çalıştı ve "Toplum içine çıkarken iç çamaşırı giymeden topluma karışmak çok uygun kaçıyor mu? İç çamaşırın yok biraz yadırgadım ben açıkçası" ifadelerini kullandı.

Pınar Eliçe de "Pek çok şeyini yadırgayabiliriz onda bir marjinallik var" dedi.

Sosyal medyada spikere hak verenler olduğu kadar "Kadın kadının düşmanı", "Sana ne?", "Ya sen göğüs kalça ne varsa sergiliyorsun" yorumları geldi.

İlginizi Çekebilir

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

 Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

 Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocslarda %50'yi aşan indirimler

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocslarda %50'yi aşan indirimler

 Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

 Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setlerde büyük indirim

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setlerde büyük indirim

 En büyük yardımcınız olacak! Çok satan Philips süpürge indirimde

En büyük yardımcınız olacak! Çok satan Philips süpürge indirimde

 Kadınların favorisi, çok satanlarda birinci! Philips Lumea indirime girdi

Kadınların favorisi, çok satanlarda birinci! Philips Lumea indirime girdi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu
En Çok Okunan Haberler
15 yıllık sır çözüldü

15 yıllık sır çözüldü

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Asgari ücret için kulis bilgisi! Duyduğuna inanamadı

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Ünlü köfte zincirinde de domuz eti skandalı!

Hacıosmanoğlu'ndan millilere villa primi! Tek bir şartı var...

Hacıosmanoğlu'ndan millilere villa primi! Tek bir şartı var...

Tam hamle yapacağı sırada kendini atmış

Tam hamle yapacağı sırada kendini atmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

Stanley termoslar Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.