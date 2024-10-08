"Ben bu memeleri bastım parayı aldım" diyen Hande Sarıoğlu'dan Farah Zeynep Abdullah'a: İç çamaşırın yok biraz yadırgadım

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu son dönemde yorumcu olarak ekranda yer alıyor.

"Ben bu memeleri bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek hafızalara kazınan Hande Sarıoğlu programında Farah Zeynep Abdullah'ı eleştirdi.

Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal tarzıyla dikkat çekti. Oyuncu geceye yarım bluz giyerek katıldı.

Hande Sarıoğlu ise oyuncunun tarzından rahatsız olarak "Bir şey giymeden gelmiş, iç çamaşırı giymeden gelmiş. Bir kadın olarak iç çamaşırı giymeden sokağa çıkmayı uygun görüyor musun Pınar?" dedi.

"MARJİNALLİK VAR"

Hande Sarıoğu bu konunun üzerinde ısrarla durarak partnerinden de onay almaya çalıştı ve "Toplum içine çıkarken iç çamaşırı giymeden topluma karışmak çok uygun kaçıyor mu? İç çamaşırın yok biraz yadırgadım ben açıkçası" ifadelerini kullandı.

Pınar Eliçe de "Pek çok şeyini yadırgayabiliriz onda bir marjinallik var" dedi.

Sosyal medyada spikere hak verenler olduğu kadar "Kadın kadının düşmanı", "Sana ne?", "Ya sen göğüs kalça ne varsa sergiliyorsun" yorumları geldi.