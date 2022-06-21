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Hande Sarıoğlu'nun pozlarını gören Aleyna Kalaycıoğlu dayanamadı! "Harikadan harikalar..."

21.06.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiker Hande Sarıoğlu beyaz büstiyerli bahçe pozlarını takipçileriyle paylaştı. Son dönemde yayınında takipçilerine külotlu çoraplarını hediye etmesiyle gündeme gelen Hande Sarıoğlu'nun iddialı pozlarına yakın arkadaşı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu tepkisiz kalamadı. İkilinin yazışmasına hayranları beğeni yağdırdı.

Hande Sarıoğlu'nun pozlarını gören Aleyna Kalaycıoğlu dayanamadı! "Harikadan harikalar..."

Son dönemde Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu'yla yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen spiker Hande Sarıoğlu yeni pozlarını paylaştı. Beyaz büstiyerle siyah taytlı kombiniyle bahçede pozlar veren ünlü spiker yine hayranlarını mest etti.

Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren, geçtiğimiz günlerde külotlu çoraplarına ilgi olunca çoraplarını kurayla hayranlarına hediye eden Hande Sarıoğlu yeni pozlarını paylaşınca Ezgi Avcı ve Aleyna Kalaycıoğlu yorum yapmadan duramadı.

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Ezgi Avcı paylaşıma "Kelebeğim" yazarken Aleyna Kalaycıoğlu ise yakın arkadaşına "Yine harikadan harikalar yaratmışsın" dedi.

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Hande Sarıoğlu ise bu yoruma "Hisseli Harikalar Kumpanyası diyeceğim, yaşın yetmeyecek anasının papatyası" yanıtını verdi.

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