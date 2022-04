Hande Sarıoğlu Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael gündemde. Maç sonu çocuklarıyla taraftarı selamlayan Valerien Ismael açıklamasında "Taraftarımıza bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün ben ve ailem için harika bir atmosfer vardı” dedi.

Yaptığı danslarla ve yorumlarla gündeme sık sık gelen spiker Hande Sarıoğlu'nun da Beşiktaşlılar gibi gündeminde Valerien Ismael vardı. Spor programı yapan Hande Sarıoğlu Beşiktaş maçına gidip yeni teknik direktörü görünce kendinden geçti.

Valerien Ismael'i gören Hande Sarıoğlu "Valerien İsmael, seni ilk gördüm dedim ki, ana dedim, Veliefendi’nin kapısı açık mı kalmış ya dedim, at kaçmış dışarı, at gibi hoca dedim. Maçta İsmayilim şu an göz hapsimde yazıyorum bu satırları, aşka geldim" dedi.

Hande Sarıoğlu'nun paylaşımını görenler "Açık yürekliliğine hayran kaldım" yorumları yağdırdı.