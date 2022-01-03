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  4. Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

03.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. YouTube'da sunduğu bahis programında Victoria's Secret konseptini işleyen Sarıoğlu, sırtına kanat takıp poz verdi.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da Ertan Süzgün ile sunduğu bahis programıyla adından söz ettiriyor. Programda, seyirci karşısına Victoria's Secret konseptiyle çıkan Hande Sarıoğlu, sırtına kanat takıp ''Şov başlasın'' dedi.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı haberini ''Bir sıçradık, iki sıçradık derken ebelendik'' sözleriyle duyurmuştu.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Armağan Çağlayan'a konuşan Sarıoğlu, ''Spikerler hanım hanımcık olmalı' diye bir kural var. Ben bu algıyı yıkmaya geldim'' demişti.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

''Türkiye beni yaptığım oryantalle tanıdı'' diyen Sarıoğlu, ''2022'ye oryantalsiz girdiğimi düşünmeniz beni üzer'' diyerek, oryantal yaptığı anları paylaştı.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''


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