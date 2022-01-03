Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da Ertan Süzgün ile sunduğu bahis programıyla adından söz ettiriyor. Programda, seyirci karşısına Victoria's Secret konseptiyle çıkan Hande Sarıoğlu, sırtına kanat takıp ''Şov başlasın'' dedi.

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı haberini ''Bir sıçradık, iki sıçradık derken ebelendik'' sözleriyle duyurmuştu.

Armağan Çağlayan'a konuşan Sarıoğlu, ''Spikerler hanım hanımcık olmalı' diye bir kural var. Ben bu algıyı yıkmaya geldim'' demişti.

''Türkiye beni yaptığım oryantalle tanıdı'' diyen Sarıoğlu, ''2022'ye oryantalsiz girdiğimi düşünmeniz beni üzer'' diyerek, oryantal yaptığı anları paylaştı.



