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Hande Soral'dan hamilelik pozu!

04.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün cinsiyet partisi düzenleyen ve oğlu olacağını öğrenen Hande Soral'dan hamilelik pozu geldi. İsmail Demirci ile evli olan Soral, fotoğrafına "Baby Demirci yolu yarıladı" notunu düştü.

Hande Soral'dan hamilelik pozu!

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral ile Yalancılar ve Mumları adlı yapımda izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci bebek heyecanı yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde bebekleri olacağını duyuran çift, önceki gün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çift bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Dört yıldır evli olan çiftin erkek çocukları dünyaya gelecek.

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Hande Soral bugün hamileliğin 10'uncu haftasında pembe elbiseyle bir pozunu paylaştı. Soral, fotoğrafına 'Baby Demirci yolu yarıladı' notunu düştü.

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Hande Soral
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