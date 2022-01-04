Hande Soral'dan hamilelik pozu!

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral ile Yalancılar ve Mumları adlı yapımda izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci bebek heyecanı yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde bebekleri olacağını duyuran çift, önceki gün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çift bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Dört yıldır evli olan çiftin erkek çocukları dünyaya gelecek.

Hande Soral bugün hamileliğin 10'uncu haftasında pembe elbiseyle bir pozunu paylaştı. Soral, fotoğrafına 'Baby Demirci yolu yarıladı' notunu düştü.

