Hande Subaşı gözyaşlarını tutamadı

Altuğ Leblebici ile ilişkisinin Aslışah Alkoçlar yüzünden bittiği iddia edilen Hande Subaşı, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Arkadaşıyla oturduğu mekanda görüntülenen Hande Subaşı oldukça keyifsizdi.

Kafede otururken uzun bir telefon görüşmesi yapan oyuncu, görüşmenin sonlarına doğru gözyaşlarına boğuldu.

Eski eşi Can Tursan'dan sürpriz bir şekilde boşanan Hande Subaşı 2 yıl önce işadamı Altuğ Leblebici ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hande Subaşı, Altuğ Leblebici ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti.

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