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Hande Subaşı gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN HABERLERİ | 10.02.2018 10:05 | Son Güncelleme

Altuğ Leblebici ile boşanan Hande Subaşı geçtiğimiz gün arkadaşıyla bir mekanda görüntülendi

Hande Subaşı gözyaşlarını tutamadı

Altuğ Leblebici ile ilişkisinin Aslışah Alkoçlar yüzünden bittiği iddia edilen Hande Subaşı, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Arkadaşıyla oturduğu mekanda görüntülenen Hande Subaşı oldukça keyifsizdi.

Kafede otururken uzun bir telefon görüşmesi yapan oyuncu, görüşmenin sonlarına doğru gözyaşlarına boğuldu.

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Eski eşi Can Tursan'dan sürpriz bir şekilde boşanan Hande Subaşı 2 yıl önce işadamı Altuğ Leblebici ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hande Subaşı, Altuğ Leblebici ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Subaşı Altuğ Leblebici

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