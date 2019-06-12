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Hande Ünsal boşandığı eşiyle aşk yaşadığını itiraf etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal, boşandığı eşiyle aşk yaşadığını itiraf etti.

Hande Ünsal boşandığı eşiyle aşk yaşadığını itiraf etti

Türk pop müziği şarkıcısı Hande Ünsal, katıldığı bir programda şaşırtan bir itirafta bulundu. Genç şarkıcı 2013 yılında evlendiği ancak daha sonra boşandığı eşi Serkan Balkan ile şak yaşadıklarını söyledi.

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YENİ ŞARKISIYLA KONUK OLDU

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı olan daha sonra çıkardığı şarkılarla müzik dünyasına adımını atan Hande Ünsal,yeni şarkısı 'Nerdesin' ile Best FM'e konuk oldu.

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"AYRI OLAMIYORUZ"

Genç şarkıcı program sırasındaçarpıcı bir itirafta bulundu. Ünsal, "Yedi yıl önce müzisyen Serkan Balkan ile evlendim. 20 yaşımdaydım. Ama beni delirtti. Ben de hızlıca boşandım. Sonra baktık ayrı olamıyoruz. Şimdi beraberiz, mutluyuz. Birlikte şarkılar yapıyoruz." diyerek boşandığı eşiyle aşk yaşadığını söyledi.

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Hande Ünsal fm eski eş

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