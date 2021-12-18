MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Yener'den cüretkar hamam pozları! Hamam taşına yattı

Hande Yener'den cüretkar hamam pozları! Hamam taşına yattı

18.12.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda tercih ettiği kıyafet modelleriyle adından söz ettiren Hande Yeneri bu sefer de yeni şarkısının klip çekimi için hamama girdi. Klip için özel bir peruk ve kostüm tercih eden Yener, cüretkar pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Hande Yener'den cüretkar hamam pozları! Hamam taşına yattı

48 yaşındaki başarılı şarkıcı Hande Yener, yeni şarkısı Olmaz Olmaz'ın klip çekimi için kamera karşısına geçti. Şarkıcının 2 gün hazırlandığı klip çekimi için tercih ettiği kostüm ise dikkat çekti.

klip-cekimi-icin-hamama-giden-hande-yener-14606898_1885_m

HAMAMDA KLİP ÇEKTİ

Klibi için bir hamam kapatan ve kesenin ağzını açan Hande Yener, 3 bin dolar değerindeki Swarovski saç peruğu taktı.

klip-cekimi-icin-hamama-giden-hande-yener-14606898_1428_m

Siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçen Yener, bir de bacak kolyesi tercih etti. Taşlı bir kolye tercih eden şarkıcı, hamamda verdiği pozları da1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

klip-cekimi-icin-hamama-giden-hande-yener-14606898_5186_m

klip-cekimi-icin-hamama-giden-hande-yener-14606898_8469_m

klip-cekimi-icin-hamama-giden-hande-yener-14606898_4207_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demet Akalın'ın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattıDemet Akalın'ın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
O asla durmuyor! Arkasını görenler şaşkına döndüO asla durmuyor! Arkasını görenler şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Hande Yener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Gece yarısı siyahlar içinde paylaştı! Fit hali dikkat çekti

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

Vatandaştan İmamoğlu'na PKK sorusu: Ben Reis sevdalısı bir kişiyim...

Vatandaştan İmamoğlu'na PKK sorusu: Ben Reis sevdalısı bir kişiyim...

Sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı

Sünnetimde Seda Sayan sahneye çıktı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.