Hande Yener'den cüretkar hamam pozları! Hamam taşına yattı

48 yaşındaki başarılı şarkıcı Hande Yener, yeni şarkısı Olmaz Olmaz'ın klip çekimi için kamera karşısına geçti. Şarkıcının 2 gün hazırlandığı klip çekimi için tercih ettiği kostüm ise dikkat çekti.

HAMAMDA KLİP ÇEKTİ

Klibi için bir hamam kapatan ve kesenin ağzını açan Hande Yener, 3 bin dolar değerindeki Swarovski saç peruğu taktı.

Siyah iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçen Yener, bir de bacak kolyesi tercih etti. Taşlı bir kolye tercih eden şarkıcı, hamamda verdiği pozları da1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.



