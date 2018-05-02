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Hande Yener'den flaş açıklama: Biz ateşli bir çiftiz

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

2015'te aşk yaşamaya başladığı 33 yaşındaki manken Ümit Cem Şenol ile ayrıldığı haberlerini yalanlayan Hande Yener, "Benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz. Emekli çiftlerden değiliz" dedi

Hande Yener'den flaş açıklama: Biz ateşli bir çiftiz

Hande Yener, son bir ayda iki kez ayrılıp barıştığı kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Cem Ümit Şenol ile ilişkisi hakkında konuştu.

SON İKİ AYDA İKİ KEZ AYRILDILAR

45 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, 2015'te aşk yaşamaya başladığı 33 yaşındaki manken Ümit Cem Şenol ile Kasım 2016'da nişanlanmıştı. Çift, son iki ayda iki kez ayrılmışlardı.

Hande Yener, Antalya'daki 'Myfest 2018' festivali kapsamında sahneye çıktı. Ümit Cem Şenol'u soranlara "Benim hızıma yetişemezsiniz. Biz ateşli bir çiftiz. Emekli çiftlerden değiliz. İlişkimizin adrenalin dozu fazla. Ben de enerjisi yüksek bir kadınım. Bir anlık kızgınlıkla alınmış kararlar ama hepsi geçti, barıştık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Yener Ümit Cem Şenol

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