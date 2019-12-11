Hande Yener: 'İğrenç müzik yapılıyor' diye 20 yıldır söylüyorum

Şarkıcı Hande Yener, müzik piyasasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada pop müzik yapan şarkıcıları eleştirdi ve "İğrenç müzik yapılıyor" dedi. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre pop müzik şarkıcılarının tarzlarını yenilmediği ve yeni şarkılar üretmediği için pop müziğin bittiğini düşünen şarkıcı, "Güzel bir temizlik oldu, Allah razı olsun rapçilerden o yüzden rap popu yendi" dedi ve çıkacak albümün biten pop müziğine yeniden hayat vereceğini belirterek şunları söyledi:

"Müzik dünyası karışmış durumda. Rap popu yedi ama rap’te de çok iyi bir şey yok. Şu anda ortada dinlenecek bir şey yok. O yüzden benim albüm hem benim hem de müzik dünyası için önemli. Albümle birlikte popta yeni bir atılım olacak.

Hep söylüyordum 'Pop müzikte bir gerileme var, yeni bir tarz yapın, kendinizi geliştirin' diye ve gördüğünüz gibi yeni bir şeye yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitti görünüyor. Ben her zaman üretiyorum, her zaman yeni bir şey yapıyorum. Bu yaptığım albümde tarzımın dışında.