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Hande Yener’in çiçekli tulumu sosyal medyanın diline düştü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

Hande Yener'in çiçekli bir tulum giyerek çektirdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Hande Yener’in çiçekli tulumu sosyal medyanın diline düştü!

Sözcü'nün haberine göre, Mart ayında Mercedes Benz Fashion Week kapsamında Miin by Kadir Kılıç defilesine çıkan Hande Yener, dün de sosyal medya hesabından modacıya ait bir tasarım paylaştı.

Görünüş itibariyle gerçekten de muşambayı andıran kumaşı ve pazarlarda satılan yapma plastik güllerle tasarlanan capri tulum, kullanıcıları eleştirilerine maruz kaldı.

Konunun bu kadar uzamasının nedeni ise bir kullanıcının Yener’e “Muşambaya 10 tane yapma gülle ben de yaparım bunu” yazması ve karşılığında Hande Yener’in “İşte keşke aklını çalıştırsan başkalarından önce” diye cevap yazması oldu.

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Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Hande Yener’e yüklenmeye başladı.

“Sen tam Kraliçesin. Çuval da giysen yakışır” tadında yorum yapanlar da bir hayli fazlaydı ve genel yorumlar tasarımı kötü buldu… İşte o yorumlardan bazıları…

“Yapay çiçek & muşamba… Keşke yerler de marley olsaydı. Canım anneannemin evinden esinlenmişler derdim.”

Bizde mi girsek şu işe. Saçma sapan bir şeyler keser biçer birleştirir sonra yüksek bir fiyat koyduk mu al sana moda.”

“Muşamba bir hayat tarzıdır. Sobadır, çıt çıt kestanedir, mandaline kabuğu kokusudur.”

“Çöp poşeti giyip plastik güller saplayınca styling mi oluyor? Ayakkabının kenarındaki güller de mum dikmiş. Styling değil skandal.”

“Siyah ile beyaz arasındaki “Kirli beyaz” tabir edilen pazar poşetinin aynısı değilse bir şey bilmiyorum. Ama güzel olmuş.”

“Kostüm mü? Dekor demeliydin. Naylonun her yerine gül batırmış.”


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