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  4. Hande Yener'in dekolteki klip kıyafeti olay oldu! O pozlarını Instagram'dan paylaştı

Hande Yener'in dekolteki klip kıyafeti olay oldu! O pozlarını Instagram'dan paylaştı

09.12.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Yener, cuma günü çıkacak 'Olmazsan Olmaz' şarkısının klibinde tarzıyla yine sınırları zorladı. Selim Akar’a dikkat çeken pozlar veren Yener, o kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Hande Yener'in dekolteki klip kıyafeti olay oldu! O pozlarını Instagram'dan paylaştı

Hande Yener, Tepki’yle düet yaptığı yeni şarkısı “Olmazsan Olmaz”ın klibi için kamera şarkısına geçti. Çekimlerden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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10 Aralık'ta piyasaya çıkacak olan şarkının klibini bitirmeye çalışan Yener'in kıyafet tercihi ise hayli cesur oldu.

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Siyah beyaz bir kombinle kamera karşısına geçen Yener'in kalça dekoltesi dikkat çekti.

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Şarkısı kadar tarzıyla da konuşulacağa benzeyen Hande Yener fotoğraflarının altına “Yeni parçamızı sizlerle buluşturmaya ve muhteşem konserlere hazırız” diye yazdı.

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48 yaşında olmasına rağmen fiziğini koruyan şarkıcının kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

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Hande Yener Instagram
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