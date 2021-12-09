Hande Yener'in dekolteki klip kıyafeti olay oldu! O pozlarını Instagram'dan paylaştı

Hande Yener, Tepki’yle düet yaptığı yeni şarkısı “Olmazsan Olmaz”ın klibi için kamera şarkısına geçti. Çekimlerden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

10 Aralık'ta piyasaya çıkacak olan şarkının klibini bitirmeye çalışan Yener'in kıyafet tercihi ise hayli cesur oldu.



Siyah beyaz bir kombinle kamera karşısına geçen Yener'in kalça dekoltesi dikkat çekti.

Şarkısı kadar tarzıyla da konuşulacağa benzeyen Hande Yener fotoğraflarının altına “Yeni parçamızı sizlerle buluşturmaya ve muhteşem konserlere hazırız” diye yazdı.

48 yaşında olmasına rağmen fiziğini koruyan şarkıcının kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.



