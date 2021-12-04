Hande Yener meydan okudu: Kimse sesini çıkaramıyor bu konuda

Hande Yener, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Yener, çarpıcı açıklamalar yaptı. Yılbaşı gecesi Belarus’ta sahne alacak olan Hande Yener, yeni yıla evde girmenin çok sıkıcı olduğunu dile getirdi.

"EŞEK GİBİ ŞARKI SÖYLÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde "Solistler vokalistlere vokal yapıyor" açıklamasını hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamalarla adeta yeni bir polemiğini fitilini ateşledi. Snob Magazin’in haberine göre; Hande Yener, "Solistler vokalistlerine vokal yapıyor. Ve vokalistlerine maaş veriyorlar. Bu konuyu son kez anlatıyorum size ve artık çözün bu mevzuyu. Kendi sesine benzerini buluyor vokale koyuyor o orada plak gibi dönüyor. Sahnedeki arkadaş da başka bir meslek icra ediyor.

"İNSANLARI KANDIRIYORLAR"

İnsanları kandırıyorlar. İnsanlar bunları alkollü ortamda ne kadar anlayabilir. Bunların yüzde 90'ı diyebilirim. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Ben bu konuyu yeniymiş gibi gündem getiriyorum diye düşünmesinler. İyi sesi olanlar çok az kaldı zaten. Onlarda Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer. Bu konunun kim üzerine atlarsa üzerine alacak.

"KİMSE SESİNİ ÇIKARAMIYOR"

Kimse sesini de çıkaramıyor bu konu hakkında. Siz gazetecilerde bu konuyu çıkarmamaya devam edin. Kendimi katmıyorum. Ben böyle bir şey yapsam itiraf eder miyim? Affedersiniz ama ben eşek gibi şarkı söylüyorum. Son nefesime kadar şarkı söylüyorum nefesimi de harcıyorum enerjimi de harcıyorum. Çünkü ben şarkıcıyım. Başkaları şov yapıyor ve vokalistleriyle idare ediyorlar. Artık bu konuyu bana sormayın siz kendiniz keşfedin. Bu işi böyle yapanda var her meslekte olduğu gibi" şeklinde konuştu.

"VİDEO ATSINLAR GÖRELİM"

Hande Yener, son zamanlarda tartışılan sahne kıyafetleri hakkında ise, "Artık başka bir şey tartışılıyor sahne kıyafetlerinden başka. Herkes buradan yürüyor. Bende diyorum ki sesten yürüyelim, şarkılardan yürüyelim, sahne enerjisinden yürüyelim, onları bir görelim. Video atsınlar hep fotoğraf atıyorlar" dedi.



