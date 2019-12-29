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  4. Hande Yener ve Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Hande Yener ve Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 08:14 | Son Güncelleme

Hande Yener ve Demet Akalın, çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ünlü isimler ziyaretin ardından yaptıkları paylaşımla dikkat çekti.

Hande Yener ve Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ile Demet Akalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Müzik piyasasında önemli yapımcılar arasında yer alan Polat Yağcı, sosyal medya hesabından görüşmenin içeriği ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yağcı paylaşımında, "Herkes 'Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?' diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet'le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

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Polat Yağcı'nın söz konusu paylaşımını Demet Akalın da Instagram hesabından paylaştı. Şenol İpek ve Alişan gibi birçok ünlü isim paylaşımı beğenerek destek verdi.

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