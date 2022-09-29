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Hangi Sezen Aksu şarkısısın?

29.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minik Serçe’yi duymayan var mı ya da hiç Sezen Aksu şarkısı dinlemedim diyen birisi çıkar mı? Sezen Aksu şarkılarının pek çoğunu biliyoruz. Hepimiz hayatımızda en az bir kere Sezen Aksu şarkısıyla aşk acısı çekmişizdir. Yıllardır severek dinlediğimiz ve ezbere bildiğimiz Sezen Aksu şarkılarından hangisinin seni yansıttığını öğrenmek istemez misin?

Hangi Sezen Aksu şarkısısın?

Sezen Aksu şarkılarından hangisinin seni yansıttığını öğrenmek istersen hadi teste başlayalım! Unutma, Sezen Aksu’nun tüm şarkıları birbirinden güzeldir!

Hangi Sezen Aksu şarkısısın?

1/7

Öncelikle seni tanıyalım, kaç yaşındasın?

18 yaş altı
18-24 yaş
25-34 yaş
35-44 yaş
45+
2/7

Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Kadın
Erkek
Ne fark eder?
3/7

Hiç platonik bir şekilde âşık oldun mu?

Hiç platonik bir şekilde âşık oldun mu?
Olmaz olur muyum? Yıllarca onu uzaktan izledim, aşkımı söylemenin bir yolunu aradım.
Ben sürekli âşık olduğum için çok emin değilim.
Yaşım âşık olmak için henüz çok küçük, belki ileride.
Âşık olmak için pek zamanım yok.
Ben âşık olmam, âşık ederim.
Hiçbiri maalesef.
Belki, bu konu hakkında hiç düşünmedim.
4/7

Ruh hâlini yansıtan bir cümle seç desek hangisini seçerdin?

Ruh hâlini yansıtan bir cümle seç desek hangisini seçerdin?
Kendime bir yol bulurum.
Yolun başındaymışım meğer.
Nazlara, sözlere, sazlara eyvallah.
Sevinmek sanki bir suçtu.
Hepsi
Hiçbiri
5/7

Senin için hangisi en kötüsü?

Senin için hangisi en kötüsü?
Terk edilmek
Aldatılmak
Âşık olmak
Karşılıksız aşk
Seçim yapamıyorum, hepsi
Hiçbiri
6/7

Hiç evlendin mi?

Hiç evlendin mi?
Evet bir kez evlendim.
Birden çok kez evlendim.
Hiç evlenmedim, böyle bir isteğim yok.
Evlendim ve boşandım.
Hiçbiri
7/7

Bir Sezen Aksu şarkısı seç desek hangisini seçerdin?

Bir Sezen Aksu şarkısı seç desek hangisini seçerdin?
Sen Ağlama
Seni Yerler
Herkes Yaralı
Manifesto
Hepsi
Hiçbiri

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Bu özellikleri taşıyorsan tam bir dâhisin!

Hangi "Dünyayla Benim Aramda" karakterisin?

Senin psikolojini tanımlayan ifadenin ne olduğunu söylüyoruz

13 soruya vereceğin cevapla eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?


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Sezen Aksu Personality Quiz eğlence
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