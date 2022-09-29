Sezen Aksu şarkılarından hangisinin seni yansıttığını öğrenmek istersen hadi teste başlayalım! Unutma, Sezen Aksu’nun tüm şarkıları birbirinden güzeldir!
Hangi Sezen Aksu şarkısısın?
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Öncelikle seni tanıyalım, kaç yaşındasın?
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Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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Hiç platonik bir şekilde âşık oldun mu?
Olmaz olur muyum? Yıllarca onu uzaktan izledim, aşkımı söylemenin bir yolunu aradım.
Ben sürekli âşık olduğum için çok emin değilim.
Yaşım âşık olmak için henüz çok küçük, belki ileride.
Âşık olmak için pek zamanım yok.
Ben âşık olmam, âşık ederim.
Belki, bu konu hakkında hiç düşünmedim.
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Ruh hâlini yansıtan bir cümle seç desek hangisini seçerdin?
Yolun başındaymışım meğer.
Nazlara, sözlere, sazlara eyvallah.
Sevinmek sanki bir suçtu.
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Senin için hangisi en kötüsü?
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Hiç evlendin mi?
Hiç evlenmedim, böyle bir isteğim yok.
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Bir Sezen Aksu şarkısı seç desek hangisini seçerdin?
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