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Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?

20.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman hayatımızdaki insanın bizi sevip sevmediğinden şüphe duyabiliriz. Bu durumla bazı insanlar daha sık karşılaşabilirken bazıları da nadir karşılaşabilir. Ancak temelde sevgiyi hissedememek ya da ne kadar sevildiğini merak etmek vardır. Eğer sen de erkek arkadaşının seni ne kadar sevdiğini merak ediyorsan bu test ile sevgisini ölçebilirsin.

Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?

Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? Bakalım erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor... Hazırsan teste başlayalım!

Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?

1/7

Her şeyden önce yaşını öğrenelim. Kaç yaşındasın?

18 yaş altı
18-24 yaş
25-34 yaş
35-44 yaş
45 yaş üstü
2/7

Erkek arkadaşın seni bir kelime ile özetleyecek olsaydı sence hangisini seçerdi?

Erkek arkadaşın seni bir kelime ile özetleyecek olsaydı sence hangisini seçerdi?
Uysal
Samimi
Sevecen
Uyumsuz
Neşeli
Samimiyetsiz
Duygun
Utangaç
Öfkeli
Âşık
Beni anlatmaya kelimeler yetmez.
3/7

Erkek arkadaşın sana en son ne zaman hediye aldı?

Erkek arkadaşın sana en son ne zaman hediye aldı?
Bana hediye almıyor, bizzat hediyesini kendisi yapıyor.
En son doğum günümde hediye aldı.
Çok nadir aldığı için hatırlamıyorum.
O bana hep hediye alır. En son da geçen hafta çok istediğim bir şeyi almıştı.
Biz birbirimize hediye almıyoruz.
Hediyeye harcayacağı parayı başka harcamalar için kullanmayı tercih ediyor.
Güzel sözler, hoş jestler ve daha fazlasını her gün yapıyor.
Hediye almak onun için çok anlamsızmış, o yüzden almıyor.
Her gün bana "seni seviyorum" demesi bile benim en büyük hediyem!
4/7

Peki, sen erkek arkadaşını bir kelime ile özetleyecek olsan hangi şıkkı seçerdin?

Uyumlu
Aşık
Kontrollü
Öfkeli
Hırslı
İnatçı
Neşeli
Sevecen
Saygılı
Kıskanç
Kısıtlayıcı
Hiçbiri erkek arkadaşımı anlatmıyor.
5/7

Erkek arkadaşın, arkadaşları ve sen arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydı, seni seçer miydi?

Erkek arkadaşın, arkadaşları ve sen arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydı, seni seçer miydi?
Seçerdi, bir an bile düşünmezdi.
Arkadaşlarını seçerdi çünkü onlarla benden daha önce tanıştı.
Herhalde beni seçecek, başka kimi seçebilir?
Bence seçerdi ama emin değilim.
Seçmezdi. Arkadaşlarını daha önemli görürdü.
Hem beni hem arkadaşlarını seçerdi.
Hiçbiri
6/7

Erkek arkadaşını hiç başka birine bakarken yakaladın mı?

Erkek arkadaşını hiç başka birine bakarken yakaladın mı?
Kesinlikle hayır, o çok sadık bir insan.
Asla! Bazen kontrol ediyorum ancak hiçbir şekilde yakalamadım.
Emin değilim. Birkaç kez yakalıyor gibi oldum.
Beni daha önce aldatmıştı zaten. Ona güvenmiyorum.
Bazen bakıyormuş gibi hissediyorum ama bakmadığını söylüyor.
Hiçbiri
7/7

Peki, sence erkek arkadaşın bir hayvan olacak olsa hangi hayvan olurdu?

Aslan
Kaplan
Yılan
Fare
Kedi
Köpek
Kuş
Balık
Hiçbiri erkek arkadaşımı tanımlamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Personality Quiz eğlence
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