Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? Bakalım erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor... Hazırsan teste başlayalım!
Erkek arkadaşın seni ne kadar seviyor?
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Her şeyden önce yaşını öğrenelim. Kaç yaşındasın?
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Erkek arkadaşın seni bir kelime ile özetleyecek olsaydı sence hangisini seçerdi?
Beni anlatmaya kelimeler yetmez.
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Erkek arkadaşın sana en son ne zaman hediye aldı?
Bana hediye almıyor, bizzat hediyesini kendisi yapıyor.
En son doğum günümde hediye aldı.
Çok nadir aldığı için hatırlamıyorum.
O bana hep hediye alır. En son da geçen hafta çok istediğim bir şeyi almıştı.
Biz birbirimize hediye almıyoruz.
Hediyeye harcayacağı parayı başka harcamalar için kullanmayı tercih ediyor.
Güzel sözler, hoş jestler ve daha fazlasını her gün yapıyor.
Hediye almak onun için çok anlamsızmış, o yüzden almıyor.
Her gün bana "seni seviyorum" demesi bile benim en büyük hediyem!
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Peki, sen erkek arkadaşını bir kelime ile özetleyecek olsan hangi şıkkı seçerdin?
Hiçbiri erkek arkadaşımı anlatmıyor.
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Erkek arkadaşın, arkadaşları ve sen arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydı, seni seçer miydi?
Seçerdi, bir an bile düşünmezdi.
Arkadaşlarını seçerdi çünkü onlarla benden daha önce tanıştı.
Herhalde beni seçecek, başka kimi seçebilir?
Bence seçerdi ama emin değilim.
Seçmezdi. Arkadaşlarını daha önemli görürdü.
Hem beni hem arkadaşlarını seçerdi.
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Erkek arkadaşını hiç başka birine bakarken yakaladın mı?
Kesinlikle hayır, o çok sadık bir insan.
Asla! Bazen kontrol ediyorum ancak hiçbir şekilde yakalamadım.
Emin değilim. Birkaç kez yakalıyor gibi oldum.
Beni daha önce aldatmıştı zaten. Ona güvenmiyorum.
Bazen bakıyormuş gibi hissediyorum ama bakmadığını söylüyor.
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Peki, sence erkek arkadaşın bir hayvan olacak olsa hangi hayvan olurdu?
Hiçbiri erkek arkadaşımı tanımlamıyor.
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