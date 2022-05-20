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Hangi Üç Kız Kardeş dizisi karakterisin?

17.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların ilgi çeken dizilerinden Üç Kız Kardeş'te oynayan kızların karakter analizleri doğrultusunda hangisine en yakın olduğunu test etmen için sana yardımcı olacak sorular hazırladık.

Hangi Üç Kız Kardeş dizisi karakterisin?

Dizinin akışı merakla ilerlerken olay örgüsü ve gelişen durumlar diziden beklentileri biraz daha artırmış durumda.

Toplamda 11 soruluk bu test, dizideki hangi karakterle uyumlu olduğunu ortaya çıkaracak.

Not: sonuçları cinsiyet fark etmeksizin ele alırsan çok iyi olur :)

Hangi Üç Kız Kardeş Dizisi Karakterisin?

1/10

Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2/10

Peki yaşın aşağıdakilerden hangisi arasında?

Peki yaşın aşağıdakilerden hangisi arasında?
3/10

İlk ve en kritik soru testin gidişatını etkileyecek. Dürüstlüğünü tanımlayan ifade hangisi?

İlk ve en kritik soru testin gidişatını etkileyecek. Dürüstlüğünü tanımlayan ifade hangisi?
Dürüstlük konusunda master okulu gibiyim
Dürüstlük iyidir ancak yeri ve zamanına göre değişir
Yalan söylemek dürüstlüğün bir parçası olabilir mi?
4/10

Türkan, Dönüş ve Derya'nın kardeşliği hakkında ne düşüncelerin neler?

Türkan, Dönüş ve Derya'nın kardeşliği hakkında ne düşüncelerin neler?
Milenyum çağından önce aile ve kardeşlik tam olarak böyle bir şeydi
Derya, Dönüş ve Türkan'a nazaran biraz daha dış dünyaya meyilli
Türkan bu kadar saf olmak zorunda değilsin ya
5/10

Cinsiyet ayrımı yapmaksızın yanıt vereceğin bir sorudayız. Aşağıdaki beyfendi ekrana gelince size ne hissettiriyor?

Cinsiyet ayrımı yapmaksızın yanıt vereceğin bir sorudayız. Aşağıdaki beyfendi ekrana gelince size ne hissettiriyor?
Sinirlerimi zıplatıyor
Pasif ve soğuk. Birlikte olur muydum diye oturur düşünürüm
İyi olacağı günler göreceğimizden eminim
Pek bir yakışıklı ve sevgi kelebeği
6/10

Hanımefendi hakkındaki düşüncelerin neler?

Hanımefendi hakkındaki düşüncelerin neler?
Günümüzde bu tip kızların hala olabileceğine inanmıyorum
Hayat umut dolu ve Türkan umduğu mutluluğu bulacak
Sevginin olduğu her yerde umut vardır. Yeterki biz sevmeyi iyi bilelim
7/10

İdealist misin?

İdealist misin?
En iyi idealist benim desem haksız sayılmam
En idealist nasıl olunabiliyorsa o kadar idealistim
İdealistlik konusunda bir takım araştırmalar yapmam gerekiyor
8/10

Kitabı okumadığını farz ediyoruz ve soruyoruz: Türkan ve Somer aşkı sence nereye doğru gidecek?

Kitabı okumadığını farz ediyoruz ve soruyoruz: Türkan ve Somer aşkı sence nereye doğru gidecek?
Mine'nin kocasının büyük bi tehlike olduğunu düşünüyorum. Bir de Rüçhan hanım var.
Türkan beklemeye devam ederse Somer sonunda onun olacak.
Somer yaptığının farkına varacak ve Türkan'a daha çok aşık olacak
Mine'nin kocasının büyük bi tehlike olduğunu düşünüyorum. Bir de Rüçhan hanım var.
Türkan beklemeye devam ederse Somer sonunda onun olacak.
9/10

Aşağıkilerden birisini seçmen gerekecek: Hangi şarkıyı daha çok seviyorsun?

Aşağıkilerden birisini seçmen gerekecek: Hangi şarkıyı daha çok seviyorsun?
Sagopa Kajmer - Ceza: Neyim var ki rapten gari?
Kargo: Yıldızların Altında
Sezen Aksu: Gidiyorum
10/10

Hadi bize en sevdiğin rengi söyle

Hadi bize en sevdiğin rengi söyle

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