Peki, sen de insanların karşısında bıraktığın ilk izlenimi merak ediyor musun? O hâlde hemen teste başla, bakalım insanlar senin hakkında ilk ne düşünüyorlar!
İnsanlar seni görünce ilk ne düşünüyorlar?
2/9
Peki, kaç yaşındasın?
3/9
Tanıştığın insanlara karşı davranışın nasıl olur?
Ortamın rahatlaması için hemen soru sormaya başlarım.
El sıkar bir kenara otururum.
Tanışma ortamı ve nedenine göre değişir.
Bir iki konuşurum sonra da muhabbet denk gelirse ikili iletişime geçerim.
4/9
İnsanlarda dikkatini çeken ilk şey nedir?
5/9
En yakın arkadaşlarınla sıklıkla yaptığınız aktivite ne?
Mağazaları gezer sonra da bir kahve içip dedikodu yaparız.
Genellikle birinin evinde toplanırız.
Okul/iş çıkışında yemek yer sonra kahve içeriz.
Onlar ne yapacağımızı seçer ben de katılırım.
Güzel bir kahvecide toplanır ve kendi işlerimizle ilgileniriz.
Çok sık dışarı çıkmayı sevmediğim için haftada 1 görüşüyorum.
Farklı yemekler deneyebileceğimiz yerlere gideriz.
Ortak bir alanda buluşup orada ne yapacağımıza karar vermeye çalışırız.
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Hoşuna gitmeyen birini gördün, tepkin ne olurdu?
Gıcık gıcık bakar, sesli bir şekilde iğnelerdim.
O anki psikolojime bağlı.
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Kendinde değiştirmeyi istediğin ilk şey nedir?
İnsanlara kolay güvenmemi
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Dedikodu yapma kapasiteni 1'le 5 arasında numaralandırsak kendine kaç puan verirdin?
9/9
Sence insanlar senin hakkında ne düşünüyor?
Olaylara kolay uyum sağladığımı
Dış görünüşe çok önem verdiğimi