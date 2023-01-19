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İnsanlar seni görünce ilk ne düşünüyorlar?

16.01.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk izlenim, insanların kendileri hakkında merak ettiği en önemli konulardan biridir. Bu duruma tam olarak ön yargı diyemesek de insanlarla tanıştığımızda karşımızdaki kişi hakkında bazı düşünceler oluşuyor. Eğlenceli biri olduğunu ya da içine kapanık hatta geçimsiz olduğunu bile düşünebiliyoruz. İnsanlarla tanışırken peşin hüküm vermek çok doğru olmasa da bu durumun önüne geçmek elbette zor. Hatta insanlar hakkındaki ilk düşüncelerimiz, o kişiyle sonrası için ilişkimizi bile belirliyor.

İnsanlar seni görünce ilk ne düşünüyorlar?

Peki, sen de insanların karşısında bıraktığın ilk izlenimi merak ediyor musun? O hâlde hemen teste başla, bakalım insanlar senin hakkında ilk ne düşünüyorlar!

İnsanlar seni görünce ilk ne düşünüyorlar?

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Cinsiyetin nedir?

Cinsiyetin nedir?
Kadın
Erkek
Ne fark eder?
2/9

Peki, kaç yaşındasın?

Peki, kaç yaşındasın?
18 yaş altı
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 yaş üstü
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Tanıştığın insanlara karşı davranışın nasıl olur?

Tanıştığın insanlara karşı davranışın nasıl olur?
Ortamın rahatlaması için hemen soru sormaya başlarım.
El sıkar bir kenara otururum.
Tanışma ortamı ve nedenine göre değişir.
Bir iki konuşurum sonra da muhabbet denk gelirse ikili iletişime geçerim.
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İnsanlarda dikkatini çeken ilk şey nedir?

İnsanlarda dikkatini çeken ilk şey nedir?
Bakışları
Ayakkabısı
Giyimi
Davranışı
Hiçbiri
Hepsi
5/9

En yakın arkadaşlarınla sıklıkla yaptığınız aktivite ne?

En yakın arkadaşlarınla sıklıkla yaptığınız aktivite ne?
Mağazaları gezer sonra da bir kahve içip dedikodu yaparız.
Genellikle birinin evinde toplanırız.
Okul/iş çıkışında yemek yer sonra kahve içeriz.
Onlar ne yapacağımızı seçer ben de katılırım.
Güzel bir kahvecide toplanır ve kendi işlerimizle ilgileniriz.
Çok sık dışarı çıkmayı sevmediğim için haftada 1 görüşüyorum.
Farklı yemekler deneyebileceğimiz yerlere gideriz.
Ortak bir alanda buluşup orada ne yapacağımıza karar vermeye çalışırız.
6/9

Hoşuna gitmeyen birini gördün, tepkin ne olurdu?

Hoşuna gitmeyen birini gördün, tepkin ne olurdu?
Gıcık gıcık bakar, sesli bir şekilde iğnelerdim.
Görmezden gelirim.
O anki psikolojime bağlı.
Gülümser ve şaşırtırım.
7/9

Kendinde değiştirmeyi istediğin ilk şey nedir?

Kendinde değiştirmeyi istediğin ilk şey nedir?
Hayalperestliğimi
İçe dönük yönümü
Kararsızlığımı
İnsanlara kolay güvenmemi
Daha farklı bir şey
Kendimden memnunum ya
8/9

Dedikodu yapma kapasiteni 1'le 5 arasında numaralandırsak kendine kaç puan verirdin?

Dedikodu yapma kapasiteni 1'le 5 arasında numaralandırsak kendine kaç puan verirdin?
1
2
3
4
5
9/9

Sence insanlar senin hakkında ne düşünüyor?

Sence insanlar senin hakkında ne düşünüyor?
Eğlenceli olduğumu
Depresif olduğumu
Çok kararsız olduğumu
Olaylara kolay uyum sağladığımı
Dedikoducu olduğumu
İletişimsiz olduğumu
Dış görünüşe çok önem verdiğimi
Dengeli olduğumu

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Personality Quiz

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