Hangi yüz gülüyor? Yalnızca cesareti olanlar yapıyor, bu kişilik testi nasıl bir zekaya sahip olduğunu söylüyor!

Bir görsel başta Twitter (x) olmak üzere sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görselde 2 yüz yer alıyor. Bu testte gülen yüzün hangisi olduğunu seçmeniz isteniyor.

Tercihinizi yaptıktan sonra analizi incelemeyi unutmayın.

SOLDAKİ YÜZ

Solda yer alan görseli seçenlerin hayata metodik ve pratik bir şekilde yaklaştıkları öne sürülüyor. Onlar duygularının önüne geçip mantıklarıyla hareket ederler. Son derece eleştirel olan bu kişiler, farklı bakış açılarına da saygı duyarlar.

SAĞDAKİ YÜZ

Sağda yer alan görselin güldüğünü düşünenlerin güçlü bir yaratıcı eğilimi olduğu söylenebilir. Çoğunlukla yaklaşımlarında öznel bir bakış açısı benimseyen bu kişiler, yenilikçi, sıradanlığı sevmeyen, sonsuz potansiyelli bireylerdir.





