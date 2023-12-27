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    4. Hangi yüz gülüyor? Yalnızca cesareti olanlar yapıyor, bu kişilik testi nasıl bir zekaya sahip olduğunu söylüyor!

    Hangi yüz gülüyor? Yalnızca cesareti olanlar yapıyor, bu kişilik testi nasıl bir zekaya sahip olduğunu söylüyor!

    27.12.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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    Kişilik testleri, bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları için başvurdukları araçlardandır. Bir kişilik testi sosyal medyada gündem oldu. Peki, sizce görseldeki hangi yüz gülüyor? Bu test nasıl bir zekaya sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. İşte detaylar...

    Hangi yüz gülüyor? Yalnızca cesareti olanlar yapıyor, bu kişilik testi nasıl bir zekaya sahip olduğunu söylüyor!

    Bir görsel başta Twitter (x) olmak üzere sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görselde 2 yüz yer alıyor. Bu testte gülen yüzün hangisi olduğunu seçmeniz isteniyor.

    test,

    Tercihinizi yaptıktan sonra analizi incelemeyi unutmayın.

    y1

    SOLDAKİ YÜZ

    Solda yer alan görseli seçenlerin hayata metodik ve pratik bir şekilde yaklaştıkları öne sürülüyor. Onlar duygularının önüne geçip mantıklarıyla hareket ederler. Son derece eleştirel olan bu kişiler, farklı bakış açılarına da saygı duyarlar.

    y2

    SAĞDAKİ YÜZ

    Sağda yer alan görselin güldüğünü düşünenlerin güçlü bir yaratıcı eğilimi olduğu söylenebilir. Çoğunlukla yaklaşımlarında öznel bir bakış açısı benimseyen bu kişiler, yenilikçi, sıradanlığı sevmeyen, sonsuz potansiyelli bireylerdir.

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    kişilik testi zeka testi
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