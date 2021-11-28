ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Yarışmacıya sorulan 50 bin TL değerindeki, 'Hangisi bir liseden mezun olmuştur?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
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