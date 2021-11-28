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Hangisi bir liseden mezun olmuştur?

28.11.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Yarışmacıya sorulan 50 bin TL değerindeki, 'Hangisi bir liseden mezun olmuştur?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Hangisi bir liseden mezun olmuştur?

Hangisi bir liseden mezun olmuştur?

A.) Walt Disney
B.) Nikola Tesla
C.) Thomas Edison
D.) Henry Ford

Doğru cevap: 'B' seçeneği.

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Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu
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