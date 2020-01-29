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Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz'ın düğünü ne zaman? Hanife davetiyeyi paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal kısa süre önce bir anda fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturmuştu. Nikahın ardından ayrıılk iddialarıyla da gündem olan Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz düğün için kolları sıvadı.

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz'ın düğünü ne zaman? Hanife davetiyeyi paylaştı

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü açtığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, geçtiğimiz ay fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

Ani bir kararla nikah masasına oturduktan günler sonra eşi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve sonrasında imalı paylaşımlar yapan Hanife'nin eşi ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi veren Hanife Gürdal, bu kez düğün davetiyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hanife Gürdal, Instagram hesabının hikayeler kısmından düğün davetiyesini paylaştı.

Hanife Gürdal ile evlenen Kemal Ayvaz kimdir?Hanife Gürdal ile evlenen Kemal Ayvaz kimdir?

Gürdal ve Ayvaz çifti, 2 Şubat'ta İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaevine girecek.

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