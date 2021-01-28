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Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz yine ayrıldı! 'Ayrılık zamanı'

28.01.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz yine ayrıldı! 'Ayrılık zamanı'

Evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal, fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenmiş ardından da kısa bir süre sonra boşanıp daha sonra ise yine barışmıştı. Hanife eski kocası yeni sevgilisiyle olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal yine gündemde.

Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, kısa süre sonra kocasından boşanmıştı. Instagram hesabında kullandığı Ayvaz soyadını da kaldıran Hanife Gürdal bir süre sonra ise Kemal Ayvaz ile barışmıştı.

Ekran Alıntısı

Hanife geçtiğimiz gün yine Kemal Ayvaz ile olan tüm fotoğraflarını silerek dekolteli bir pozunu paylaşınca gündeme gelmişti. Herkes Hanife'ye "Kemal'den yine mi ayrıldın pozlar o yüzden mi" diye sormuştu.

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Hanife bu sorulara net yanıt vermese de ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Hanife kısa süre önce de evini terk ettiğini bir fotoğrafla duyurdu. Taşındığı anları paylaşan Hanife fotoğrafa "Ayrılık zamanı" notunu düştü.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
allahım bu kadınlarla neden aynı havayı soluma zulmüne katlanıyoruz yarab bir an önce buna bi kısmet verde güzel ülkemden defolup layık olduğu ve salakliklarini takdir eden bir avrupa ülkesine veya abd ye gitmesini nasip eyle yarabbim amiiinnn
Kardeşim bu HAFİFE olayı dışardaki dış güçlerin içimizdeki cahiller aracılığıyla İSLAMİYET ikaralama kampanyalarından biri..önce BAŞÖRTÜLÜ bir şekilde evlendirme programına çıktı..insanların gözünde BAŞÖRTÜLÜLERDE koca arama derdine düştü imajı verildi..ardından orda en çok konuşan kimseyi kabul etmeyen bir başörtülü imajı verildi..ardından başörtüsünü çıkardı ..başörtüsünün tek elinle çıkarılıp atılabileceğini İSLAMİ hiçbir değerinin olmadığı imajı verildi..evlendi sakin bir hayat süreceğine hemen ardından boşandı..yavaş yavaşda çıplaklaşmaya başladı.. amaç İSLAMİYET i körertmek...
aç kapa artema

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