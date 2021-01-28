Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz yine ayrıldı! 'Ayrılık zamanı'

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal yine gündemde.

Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, kısa süre sonra kocasından boşanmıştı. Instagram hesabında kullandığı Ayvaz soyadını da kaldıran Hanife Gürdal bir süre sonra ise Kemal Ayvaz ile barışmıştı.

Hanife geçtiğimiz gün yine Kemal Ayvaz ile olan tüm fotoğraflarını silerek dekolteli bir pozunu paylaşınca gündeme gelmişti. Herkes Hanife'ye "Kemal'den yine mi ayrıldın pozlar o yüzden mi" diye sormuştu.



Hanife bu sorulara net yanıt vermese de ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Hanife kısa süre önce de evini terk ettiğini bir fotoğrafla duyurdu. Taşındığı anları paylaşan Hanife fotoğrafa "Ayrılık zamanı" notunu düştü.



