Hanife yataktan paylaştı! "100 lira kişi başı kahvaltı olur mu?"

Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak yatakta çektikleri videoyu paylaşan Hanife ve eşi, misafirlerini götürdükleri Uzungöl'deki kahvaltıda ödedikleri ücrete isyan etti.

"500 LİRAYA AYLIK ALIŞVERİŞ YAPAR ADAM EVİNE"

Güsel, "Ben bir yerde bedava yemek yemek istesem o yemeği her türlü bedavaya getiririm. Parasını veriyorum, ama hak etsin yani değecek bir şeyler olsun." dereken, söze giren Kemal Ayvaz ise, "100 lira kişi başı kahvaltı mı olur? 100 liraya aile geçindirir kendini. 500 liraya bir aylık alışveriş yapar eve be adam!" diyerek tepki gösterdi.

Hanife, geçtiğimi aylarda katıldığı bir programda ise eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etmişti.



