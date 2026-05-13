Hantavirüs sonrası yeni salgın alarmı! Yolcu gemisinde 1700 kişi karantinaya alındı

Fransa’da yaklaşık bin 700 yolcunun bulunduğu kruvaziyer gemisinde sağlık alarmı verildi. Bordeaux kentinde limana yanaşan gemi, çok sayıda yolcuda mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Norovirüs endişesiyle Bordeaux'da kruvaziyer gemisinde 1700'den fazla kişi karantinaya alındı.

Gemide yayılan rahatsızlığın “mide gribi” olarak bilinen gastroenterit salgını olabileceği değerlendiriliyor. Sağlık ekipleri ilk incelemelerde vakaların norovirüs kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin nedenin yapılacak laboratuvar testlerinin ardından netleşeceği belirtildi.

SALGIN ŞÜPHESİ SONRASI SIKI ÖNLEM

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yolcuların gemiden çıkışına izin vermedi. Gemide semptom gösteren kişilerin izole edildiği öğrenilirken, ortak kullanım alanlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Ayrıca gemi personelinin koruyucu ekipmanlarla görev yaptığı ve temas riskini azaltmak için bazı alanların geçici olarak kullanıma kapatıldığı aktarıldı.

UZMANLAR NOROVİRÜSE DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, kruvaziyer gemileri gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda norovirüsün çok hızlı yayılabildiğine dikkat çekiyor. Özellikle temas yoluyla bulaşan virüsün mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olduğu belirtiliyor.

Daha önce de dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda kruvaziyer gemisinde benzer salgınların görüldüğü bilinirken, Fransa’daki olay yolcular ve sağlık yetkilileri arasında endişe yarattı.

