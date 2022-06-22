Hapishane mahkumu bir katille evlenmeye hazırlanıyor! ''O benim hayalimdeki erkek''

Laura O'Sullivan ve adam öldürmekten hapis yatan Terrell Ravon Reese, mahkumların mektup arkadaşı bulmasını sağlayan bir uygulama aracılığıyla tanıştılar. Konuşup mesajlaştıktan 2 ay sonra 31 yaşındaki Terrell, Laura'ya evlenme teklif etti. Çift şimdi, gelecek yıl hapishanede yapacakları evlilik törenleri için hazırlanıyor.

CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ

Terrell, 2009 yılında 18 yaşındayken cinayetten hüküm giymişti. Hikayesini Laura'ya dürüstçe anlatması ve duyduğu pişmanlığı paylaşması Laura'yı çok etkiledi. Nişanlısının hapishanede çektiği ceza sürecinde de çok değiştiğini, kiliseye gittiğini, işaret dili öğrendiğini anlattı.

EVLENECEKLER

İkili her gün telefonda konuşuyor, mesajlaşıyor ve mektuplaşmaya devam ediyorlar. Yakın bir zamanda birbirlerinin isimlerini ellerine dövme yaptırmayı düşünen ikili gelecek yıl hapishanede nikah kıymayı planlıyor. 4 çocuk annesi Laura, insan onun aptal olduğunu düşünse de bunu umursamadığını ve duygularının çok güçlü olduğunu söyledi.



