Hapishanelere bilgisayar geliyor, her hücrede mahkumlar için tablet olacak

Dış dünyayla internet bağlantısı olmayacak ekranlarla mahkumlar hapishane içinde kurulacak ağa bağlanacak ve mahkumiyetleri ile ilgili konularda yönetimle görüşebilecek.

Uyguluma kapsamında tutuklular duruşmalara video-konferans sistemi ile katılabilecek, cezaevi müdürlüğüne dilekçelerini ve şikayetlerini iletebilecek ve hatta hapishane kantininden yemek siparişi verebilecek. Ziyaretçi kabul gününde konuşma bölümleri önceden rezerve edebilecek, mahkum yakınları kendilerine para aktarabilecek.

PİLOT UYGULAMA TABLETLERLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sonbahardan beri Dijon, Meaux ve Nantes şehirlerinde başlayan pilot uygulama öncelikle mahkum ve cezaevi görevlilerinin bilgisayar tabletlerini ne şekilde kullandığını saptamayı hedefliyor. Televizyonların ergonomik olmamasından dolayı tabletlerin kullanılması planlanıyor. Klavyesiz olacak bu tabletler güvenlik nedenlerinden dolayı duvara sabitlenecek ve yerinden çıkarılamayacak.

PROJENİN MALİYETİ 530 MİLYON EURO

Deneme sürecinin ardından 2019 sonunda ihaleye çıkılacak. 3 yıl içerisinde Fransa'daki 50 bin 144 hücre böylece bilgisayarlarla donatılmış olacak. Tabletler ve hapishaneler içindeki kapalı devre internet bağlantı hızının artırılması yarım milyonu aşkın maliyete sahip projede önemli yer teşkil ediyor. Mahkemelerle mahkumun görüntülü olarak görüşmesinin sağlanacağı sistem sayesinde tutuklular başvurularının kayıtlarını ve çevirilerini ellerinde bulunduracak.