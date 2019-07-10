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Hapishanelere bilgisayar geliyor, her hücrede mahkumlar için tablet olacak

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

Fransa'da her hapishane hücresine bir bilgisayar geliyor. Deneme sürecine şimdiden başlanan projede her mahkum kaldığı hücrede tablet kullanabilecek.

Hapishanelere bilgisayar geliyor, her hücrede mahkumlar için tablet olacak

Dış dünyayla internet bağlantısı olmayacak ekranlarla mahkumlar hapishane içinde kurulacak ağa bağlanacak ve mahkumiyetleri ile ilgili konularda yönetimle görüşebilecek.

Uyguluma kapsamında tutuklular duruşmalara video-konferans sistemi ile katılabilecek, cezaevi müdürlüğüne dilekçelerini ve şikayetlerini iletebilecek ve hatta hapishane kantininden yemek siparişi verebilecek. Ziyaretçi kabul gününde konuşma bölümleri önceden rezerve edebilecek, mahkum yakınları kendilerine para aktarabilecek.

PİLOT UYGULAMA TABLETLERLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sonbahardan beri Dijon, Meaux ve Nantes şehirlerinde başlayan pilot uygulama öncelikle mahkum ve cezaevi görevlilerinin bilgisayar tabletlerini ne şekilde kullandığını saptamayı hedefliyor. Televizyonların ergonomik olmamasından dolayı tabletlerin kullanılması planlanıyor. Klavyesiz olacak bu tabletler güvenlik nedenlerinden dolayı duvara sabitlenecek ve yerinden çıkarılamayacak.

PROJENİN MALİYETİ 530 MİLYON EURO

Deneme sürecinin ardından 2019 sonunda ihaleye çıkılacak. 3 yıl içerisinde Fransa'daki 50 bin 144 hücre böylece bilgisayarlarla donatılmış olacak. Tabletler ve hapishaneler içindeki kapalı devre internet bağlantı hızının artırılması yarım milyonu aşkın maliyete sahip projede önemli yer teşkil ediyor. Mahkemelerle mahkumun görüntülü olarak görüşmesinin sağlanacağı sistem sayesinde tutuklular başvurularının kayıtlarını ve çevirilerini ellerinde bulunduracak.

"TABLETLERDE İNTERNET BAĞLANTISI DA OLABİLİRDİ"

Fransa Ulusal Cezaevi Çalışanları Birliği Sendikası yetkilileri genel anlamda girişimi memnuniyetle karşılıyor. Fakat tabletlerin internete kapalı olması en büyük eleştiri konusu. Zira sendikalara göre yasak olmasına rağmen bazı mahkumların telefonları ile internete bağlandıkları biliniyor. Bu sebeple 'kontrollü internet'in mahkumlar için daha olumlu bir çözüm olacağı ileri sürülüyor. Özellikle cezalarını tamamlamak üzere olan tutuklular ev kiralama veya iş bulma gibi sosyal hayata yeniden uyum sağlamadaki en önemli engelleri böylelikle aşması söz konusu.

1985'ten beri her hücrede televizyon bulunan Fransa'da 2018'den beri sadece bazı numaraların aranabildiği sabit hatlı telefonlar hizmet veriyor.

Ülkede tutuklu sayısı ise geçtiğimiz Mayıs ayında rekor kırdı. Yüzde 117,7'lik doluluk oranına sahip hapishanelerde 71 bin 828 tutuklu bulunuyor. Bu oran yedi cezaevinde yüzde 200'e ulaşmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Hapishane mahkum tablet

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