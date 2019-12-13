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Haraç almak için geldiler, dayak yeyip gittiler

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İstanbul Avcılar’da bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle dayak yeyip olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haraç almak için geldiler, dayak yeyip gittiler

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinden haraç almak isteyen bir grup, iş yerini bastı. Önce iş yerini gözetleyen grup, kısa bir süre sonra teker teker tekel bayisine girmeye başladı. İçeri giren şahıslardan şüphelenen Vakkas Orhan isimli iş yeri sahibi, kapı önünde arabalarının tamirini yapan oğullarını arayarak yardım istedi.

Dükkana 100 metre mesafe uzaklıktaki evlatları dükkana gelerek içerideki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekel bayinin içinde başlayan kavga sokakta da devam etti.

Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bıçaklar da çekilirken bunun üzerine grup kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören site güvenliği polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Avcılar kavga

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