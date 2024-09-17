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    Hardaliye tarifi: Hardaliye nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    17.09.2024 16:55
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    Son zamanlarda adı çok sık duyulan Hardaliye, Atatürk’ün zamanında milli içeceğimiz olmasını önerdiği bir içecektir. Kırklareli mutfağına özgü bir lezzettir ve ana maddesi siyah üzümdür. Hardaliyeyi hazır almak yerine kendi mutfağınızda da kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Hardaliye tarifi!

    Hardaliye tarifi: Hardaliye nasıl yapılır?
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    Kaç bardak 6
    Hazırlık Süresi 45dk
    Pişirme Süresi 5dk
    Kalori/Porsiyon 250kal

    Hardaliye tarifi birkaç gün bekleme içerse de son derece kolay bir şekilde yapılabilir. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de enfes bir hardaliye hazırlayabilir, bu lezzeti her öğünde tüketebilir ve servis edebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 kilo siyah üzüm
    • Bir çimdik tuz
    • 1 çay kaşığı siyah hardal tohumu
    • 1 tatlı kaşığı şeker

    TARİF

    • Üzümleri yıkayın ve robottan geçirin.
    • Süzüp bir kavanoza aktarın.
    • Hardal tohumunu sahanda dövün.
    • Toz hâline gelen hardalı kavanoza ekleyip karıştırın.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.
    • Kapağını sıkıca kapatın ve bir poşete sarın.
    • Serin ve karanlık bir yerde 10 gün bekletin.
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    Kırklareli içecekler tarif
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