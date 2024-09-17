Hardaliye tarifi: Hardaliye nasıl yapılır?

Son zamanlarda adı çok sık duyulan Hardaliye, Atatürk’ün zamanında milli içeceğimiz olmasını önerdiği bir içecektir. Kırklareli mutfağına özgü bir lezzettir ve ana maddesi siyah üzümdür. Hardaliyeyi hazır almak yerine kendi mutfağınızda da kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Hardaliye tarifi!
Hardaliye tarifi birkaç gün bekleme içerse de son derece kolay bir şekilde yapılabilir. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de enfes bir hardaliye hazırlayabilir, bu lezzeti her öğünde tüketebilir ve servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
1 kilo siyah üzüm
Bir çimdik tuz
1 çay kaşığı siyah hardal tohumu
1 tatlı kaşığı şeker
TARİF
Üzümleri yıkayın ve robottan geçirin.
Süzüp bir kavanoza aktarın.
Hardal tohumunu sahanda dövün.
Toz hâline gelen hardalı kavanoza ekleyip karıştırın.
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