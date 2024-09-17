Hardaliye tarifi: Hardaliye nasıl yapılır?

Hardaliye tarifi birkaç gün bekleme içerse de son derece kolay bir şekilde yapılabilir. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de enfes bir hardaliye hazırlayabilir, bu lezzeti her öğünde tüketebilir ve servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 1 kilo siyah üzüm

Bir çimdik tuz

1 çay kaşığı siyah hardal tohumu

1 tatlı kaşığı şeker