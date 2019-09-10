Hareket Sekiz yeni fragmanıyla karşımızda

Üç polisin başına gelenleri konu alan yerli komedi "Hareket Sekiz"den yeni bir fragman yayınlandı. Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan sıradışı polisiye komedi 'Hareket Sekiz'in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar kaleme aldı. Yeni sezonun iddialı projelerinden Hareket Sekiz'in oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Onur Atilla, Ali Sunal, Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi önemli isimler yer alıyor.

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

Hareket Sekiz'in izleyicileriyle 4 Ekim 2019 tarihinde buluşması planlanıyor.



