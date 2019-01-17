Hareketsiz yaşayanlar için fit olmanın sırrı kahve molasında gizliymiş!

Araştırmalara göre uzun süre oturmak metabolizmayı yüzde 90 oranında yavaşlatıyor. Bu durum kalp, damar, tip2 diyabet gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Hareketsiz yaşam her yıl yüzde 9 oranında erken ölüme sebep oluyor. Masa başı işte çalışanlar için tasarlanan Fit Ofis Kartlar ile kahve molasında harekete geçmenin hiç bu kadar kolay olmadığını dile getiren Sağlıklı Yaşam Koçu Dilek Çalışır, “Bu kartlar harekete geçmenizi sağlarken, iş verimini de arttırıyor.Taşıması, kullanması ve uygulaması çok pratik olan bu kartlar kişinin günlük olarak yapması gereken egzersizi belirtirken vücutlarının şekillenmesi içinde büyük kolaylıklar sağlıyor” dedi.

Günümüzde birçok kişi vaktini ofiste masa başında geçirirken yoğun iş temposu nedeniyle spor yapmaya vakit ayıramıyor. Bu hareketsizliğin hayatımıza birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Hareketsiz yaşam süren ve egzersiz yapmaya vakit ayıramayanlar için Fit Ofis Kart’ları daha sağlıklı bir yaşama adım atmamızı sağlıyor. Bir kahve molasında yapılabilecek egzersiz hareketleri, hem vücudu aktif etmeyi hem de stresten uzaklaşmayı mümkün kılıyor. İçerisinde 48 farklı hareket bulunan kartlar ile kan dolaşımı ve buna bağlı olarak enerji seviyesi anında değişiyor. Vücuttaki gözle görünür sıkılaşma ve incelme ise düzenli yapıldığında 1 ay içinde etkilerini gösteriyor. Amacı, insanların mutlu olmadığı hayat tarzını değiştirmek olan Dilek Çalışır “Yıllarım masa başında bilgisayar karşısında oturarak geçmişti. Gittiğim eğitimlerde bunun vücudumuza ne kadar zararlı olduğunu anladım. Eğitimi tamamlayıp çalıştığım firmaya geri döndüğümde bu egzersizleri uygulatmaya başladım. Bize o kadar iyi geldi ki bunları ürettirip satışa çıkartmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.



