Harf diyerek geçmeyin! İsimdeki harflerin anlamı enerjileriyle hayat çizginizi belirliyor

Son dönemlerin belki de en popüler yöntemlerinden biri harfler aracılığıyla enerji akışının sağlanmasıdır. Her ne kadar bu yöntemin yeni ortaya çıktığı düşünülse de kökleri oldukça geçmişe dayanır. Peki nedir bu yöntem, nasıl yapılır diye soruyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi zaman kaybetmeden başlayalım. A HARFİ Algılama gücü ve mantık yürütme yetisi yüksek olan kişileri sembolize eder. Hayatınızın daha enerjik ve hareket dolu olmasını tercih edersiniz. Bu kişiler özellikle ikili ilişkilerinde romantizm girdabından uzak durmaya çalışarak daha mantıklı ilerler. Flört etmek çoğu zaman sizin için zaman kaybıdır. Partnerinizi seçerken fiziksel özellikler ön plandadır. B HARFİ Ön sezileri ve altıncı hisleri kuvvetli olan kişileri temsil eder. Bu kişiler hayatlarında başına gelebilecek en büyük olumsuzluktan bile umudunu kaybetmeden çıkabilecek bir güce sahiptir. Duygusallık ve romantizm kişiliğinizin en önemli özelliğidir. Mum ışığında yemek yemek, ay ışığında ya da yağmurda yürümek sizin en zevk aldığınız eylemler arasındadır. Sevginizi ifade etme konusunda ise üzerinize rakip tanımıyoruz.

C HARFİ Sanata olan ilgiyi ve yatkınlığı temsil eden bu harf aynı zamanda duygusal kişilik yapılarını da ortaya koyar. Sosyalleşmek ve iletişim kurmak adeta hayat damarlarınızdan biridir. Flörtsüz duramazsınız ve partnerinizle sürekli yanyana olmak istersiniz. Ç HARFİ Zevk ve keyif düşkünü kişilikleri temsil eder. Partneriniz tarafından sürekli el üstünde tutulmak istersiniz. Cinsel hayatınızın hareketli olmasını istemenize rağmen bu konuda oldukça seçicisinizdir. Bu nedenle cinsellik sizin için her zaman ikinci planda yer alır. D HARFİ Üstün gücü, hırsı ve mücadeleci kişiliği ifade eder. Birşeyi hedef olarak belirlediyseniz bu yolda her şeyin mübah olduğunu düşünerek kararlı bir şekilde hareket edersiniz. Elde ettiğiniz başarısızlıklar sizi hedefinize giden yolda asla geri döndürmez. Oldukça yardımsever bir kişiliksiniz. Sosyal ortamlarda hemen dikkat çekmeyi başarıyorsunuz ancak ikili ilişkilerde bencillik ve kıskançlık nedeniyle zorlanıyorsunuz. E HARFİ Ruhsal karşılığı ve gelgitli bir kişilik halini temsil eder. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilen değişken bir ruh haline sahipsiniz. Geçmişteki anlarınızı unutmuyorsunuz ve bu anlardan ders çıkartmayı ihmal etmiyorsunuz. Hayal kırıklığı yaşasanız bile yorulmadan yeni başlangıçlar yapabiliyorsunuz.

F HARFİ Sakinliği temsil eder, uysal ve güvenilir kişiliğin işaretçisidir. Her kadının ya da erkeğin hayalini süsleyen ideal sevgili modeli sizsiniz. Çünkü sevdiğiniz kişiyi yüceltiyorsunuz. Özellikle romantik jestler hayatınızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Dışarıdan gösteriş düşkünü olarak görülebilirsiniz ama içinizde sıcak ve romantik bir insan var. G HARFİ İnatçı, gergin ve üstün güçlere sahip olma isteği kişiliğinizin en önemli parçalarıdır. Meraklı bir kişilik yapınız olduğu için her şeyi derinlemesine araştırma eğilimi gösterirsiniz. Statüsü sizden yüksek insanlarla ilişki kurmaya bayılıyorsunuz. Bazı durumlarda ise karşısındakine meydan okuyarak inadın doruklarına çıkabilirsiniz. H HARFİ Sakin ve stabil bir kişiliği ifade eder. Sürekli arayış içindesiniz ancak ne aradığınız konusunda ne yazık ki kesin bir bilginiz yok. Hayatınızın biraz daha yolunda gitmesi adına bu arayış açlığına son verecek ve sizi yönlendirecek bir partnere ihtiyaç duyarsınız. Sevdikleriniz için gözünü kırpmadan her şeyi yapabilecek bir tutkuya sahipsiniz.

I-i HARFİ Hassas, duygusal ve kırılgan bir kişiliği sembolize eder. Sevilmek için yaratılmış olduğunuzu söylemeliyiz. Partnerinizin sizi sevmesi için onu mutlu etmek adına bir sürü adım atarsınız. Ama asıl unuttuğunuz nokta tüm sorumluluğu ve beklentiyi karşı tarafın üzerine yıktığınızdır. Bu nedenle hayal kırıklığı yaşamanız muhtemeldir. J HARFİ Kaprisli ve kıskanç bir kişilik göstergesidir. Liderlik özellikleriniz nedeniyle çoğu zaman girdiğiniz ortamlarda otoriter olarak algılanırsınız. Fiziksel görüntünüz her daim dikkatleri çeker ancak asıl insanlara karşı mesafeli duruşunuz sizi çekici kılar. Manyetik alanınızın gücü sayesinde cazibeniz herkesi etkisi altına alır. K HARFİ Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder. Ketum ve utangaçmış gibi görünüyorsunuz ama son derece şehvetli ve duyarlı bir insansınız. Ancak bu özelliklerinizi genellikle kendinize saklamayı tercih ediyorsunuz. Ciddi görüntünüz insanların sizden çekinmesine neden oluyor. Aldatmak ve aldatılmak kesinlikle kırmızı çizginizdir.

L HARFİ Sanatsal yönlere olan kabiliyetli kişilik ifadesidir. Aşk, sizin için tutkuyla özdeşleşen kutsal bir kavramdır. Sevilmekten ziyade sevmek sizin için ön plandadır. Birine bağlamak sizin için oldukça zor ama olduğu zaman ise vazgeçilmez bir süreçtir. M HARFİ Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder. Çok duygusalsınız. Bir ilişkiye girdiğinizde tüm benliğiniz eriyip gidiyor. Mantıklı, iradeli ve güçlüsünüz. Düşünerek ve bilinçli olarak eylemlerinizde harekete geçersiniz. N HARFİ Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder. Organizasyon yeteneğiniz ve insan ilişkilerindeki girişkenliğinizle tanınırsınız. Hem duygusal hem de mantıksal davranışlar gösterebilirsiniz. Bu nedenle zaman zaman ruh halinizde karmaşalar açığa çıkabilir. Maalesef mükemelliyetçisiniz. Bu yüzden de sizin standartlarınıza uygun birini bulmanız çok zor oluyor. O-Ö HARFİ Gizemli bir ruh halini ifade eder. Duygularınızı açığa vurmaktan çekinirsiniz ve kimseyle paylaşmadığınız gizli bir dünyanız vardır. Çoğu zaman duygusuz olarak algılansanız bile içinizde fırtınalar koptuğunu biliyoruz. Kendi kalıplarınız içinde kalmaktan hoşlanan bencil bir tavrınızın olduğunu da belirtmemiz gerekir.

P HARFİ Girdiğiniz ortamda kendinizden emin ve özgüvenli tavırlarınızla bir anda popüler olmayı başarıyorsunuz. Sizin için hayatın anlamı ve yönü tamamen sosyal statü üzerinden geçiyor.Tedbirli ve mükemmeliyetçi tavrınız nedeniyle ikili ilişkilerde sorun yaşamanız olasıdır. Saygı uyandıran doğal liderlik özelliğinizi de söylemeden geçmeyelim. R HARFİ Entelektüel ve zeki bir kişilik yapısının sembolüdür. Hak, hukuk ve adalet sizin hayatınız boyunca vazgeçemeyeceğiniz kavramlardır. Bu nedenle haksızlık karşısında sorgusuz sualsiz bir mücadelenin içine balıklama atlarsınız. Karar verme aşamanız uzun sürer ve çevrenizdeki insanlar tarafından kararsız olarak nitelendirilirsiniz. Aslında sizin doğru yolu bulma derdindesinizdir. S-Ş HARFİ Hayalperestliği sembolize eder. Kurduğunuz hayaller o kadar güçlü ki en sonunda olmadığında hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. En büyük zevkiniz ise konuşmaktır. Sizi dinlemekten hoşlanmayan birisinin hayatınızda yeri olmadığına eminiz. Her şeyin belirli bir düzen içinde gitmesini istersiniz. Uyumsuzluk ve karmaşadan nefret ediyorsunuz. Siz her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Flörtöz bir tavrınız olmasına rağmen birisine gönlünüzü kaptırdığınızda en sadık sevgili oluverirsiniz.