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Haritayı da kendileri çizdiler, heykelleri de kendileri sakladılar... Yurt dışına çıkarma bahanesiyle 50 milyon dolar dolandırıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 11:53
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Tunceli’de kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri, satışı yapacak sahte papazla da görüştürerek yurt dışına çıkartma bahanesiyle 50 milyon TL dolandıran şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haritayı da kendileri çizdiler, heykelleri de kendileri sakladılar... Yurt dışına çıkarma bahanesiyle 50 milyon dolar dolandırıldı

Kentin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi. Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı. Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü.

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50 MİLYON DOLAR TOPLADILAR

Sözde papaz, heykelin Türkiye’de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi. Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

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ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi. Tunceli’ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Heykel dolandırıcı kazı
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