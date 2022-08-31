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Harp eş anlamlısı nedir? Harp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarihsel gelişimi içerisinde pek çok dille etkileşime girmiştir. Hem kültürel hem de dilsel olarak en çok etkileşime girdiğimiz kültür, Arap kültürüdür. Harp kelimesi de dilimize, Arapçadan geçen sözcüklerden birisidir. Harp kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler de türemiştir. Peki, harp eş anlamlısı nedir?

Harp eş anlamlısı nedir? Harp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, dil sahasında pek çok kez gelişim göstermiştir. Türkçe bu dönemlerde, farklı dillerden ve kültürlerden etkilenmiştir. Harp kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Etimolojik olarak incelendiğinde Arapça ḥrb kökünden gelir. “Savaş, cenk” anlamına gelen ḥarb kelimesinden günümüze kadar gelmiştir. Dilimize ise 1300'lü yıllarda geçmiştir. Zaman içerisinde harp kelimesinin eş anlamı olan kelimeler türemiştir.

Harp ne demek?

Harp sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "savaş"tır. Harp kelimesiyle ilgili cümle örnekleri şu şekildedir:

  • Asker, harbin içinde sıkışıp kalmıştı.
  • Bu meydan zamanında harp meydanı olarak ilan edilmiş.
  • Belirlenen karara göre iki ülke arasında harp emri çıktı.
  • Zamanında yaşanan harp dolayısıyla binlerce can yitirmişlerdi.
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Harbin eş anlamlısı nedir?

Harp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Mücadele
  • Cenk
  • Kavga
  • Savaş
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Harbin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Savaş anında birçok asker şehit düşmüştü.
  • Bu anlaşmazlıklardan sonra savaş kaçınılmaz sonumuz gibi görünüyor.
  • Savaşta çocuğunu kaybeden annenin içi her geçen gün daha da acıyordu.
  • Bu mücadeleden de galip olarak çıkmıştı.
  • Sıkı bir mücadele sonucu emeklerinin karşılığını aldı.
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