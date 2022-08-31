Harp eş anlamlısı nedir? Harp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, dil sahasında pek çok kez gelişim göstermiştir. Türkçe bu dönemlerde, farklı dillerden ve kültürlerden etkilenmiştir. Harp kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Etimolojik olarak incelendiğinde Arapça ḥrb kökünden gelir. “Savaş, cenk” anlamına gelen ḥarb kelimesinden günümüze kadar gelmiştir. Dilimize ise 1300'lü yıllarda geçmiştir. Zaman içerisinde harp kelimesinin eş anlamı olan kelimeler türemiştir.
Harp sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "savaş"tır. Harp kelimesiyle ilgili cümle örnekleri şu şekildedir:
Harp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz: