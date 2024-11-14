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Harper's Bazaar Women of the Year ödül töreninde ünlü geçidi! Ünlülerin kombinlerine benzer ürünleri sizin için derledik
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Harper's Bazaar Women of the Year ödül töreninde ünlü geçidi! Ünlülerin kombinlerine benzer ürünleri sizin için derledik

13.11.2024 18:59
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Dünyanın köklü moda dergilerinden olan Harper’s Bazaar, Women of the Year ödüllerini bir kez daha sahipleriyle buluşturdu. 11 Kasım’da The Peninsula İstanbul’da gerçekleşen geceye Türkiye ve dünyadan önemli isimler katıldı. Törende, "güçlendirme" (Empowerment) temasına odaklanarak kendi hikayelerini yazan, sınırları zorlayan ve topluma ilham veren başarılı kadınlar onurlandırıldı. Her biri stiliyle de dikkat çeken davetliler ise cesur ve iddialı seçimleriyle geceye damgasını vurdu.

Bu özel gecede ünlülerin seçtiği kombinlerden ilham alarak sizin için benzer ve şık alternatifleri bir araya getirdik! Törenin büyüleyici havasını yansıtan bu kombinler, hem günlük stilinize hem de özel davetlerdeki tarzınıza ilham verecek. Güçlü kadınların ruhunu taşıyan elbiselerden zarif takımlara, gecenin yıldızlarından ilham alan parçalarla siz de stilinizi baştan yaratabilirsiniz. Şimdi ünlülerin tercih ettiği kombinlere benzer önerilerle şıklığınızı bir adım öteye taşıyın! Daha fazlası için hadi, içeriğe geçelim!

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1. Zeynep Sönmez

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Geceye Raisa Vanessa markasından çok şık bir elbiseyle katılan Zeynep Sönmez, geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Kolsuz tasarımlı ve sırt dekolteli elbiseyle göz kamaştıran sporcu, geçtiğimiz günlerde de Meksika’daki WTA final turnuvasında teklerde adını tarihe altın harflerle “şampiyon” olarak yazdırmıştı. Seremonide “Yılın Sporcusu” ödülünü alan sporcumuzun elbisesine alternatif olarak maxi boy bodycon model bordo bir elbiseyi sizler için seçtik. Altın rengi aksesuarlarla tamamlayabileceğiniz bu askılı elbise, özel davetlerde tüm gözleri üzerinize çekecek bir modele sahip. Daha uzun bir kesim isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Eda Gürkaynak

3

Bu sene ikincisi düzenlenen Women of the Year ödülleri törenine Safiyaa marka fildişi renk straplez maxi boy bir elbisyele katılan Eda Gürkaynak, konbinini zarif çiçek detaylı küpeler, yüzük ve küçük bir el çantası ile tamamlamıştı. Biz de sizler için ünlü ismin giydiği elbiseye alternatif olan Madonna yaka yırtmaçlı beyaz maxi bir elbiseyi seçtik. Sezonun yükselen pek çok rengi ile kombinleyebileceğiniz elbise, dokuma kumaş yapısı ile dayanıklılığı ve konforu bir arada barındırırken uzun süreli kullanımlarda bile formunu koruyor. Ayırca İç göstermeyen astarlı yapısıyla işlevsellikten ödün vermeyen elbise, gün boyu rahat etmenizi garanti ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Elbise çok güzel çok zarif. Kumaşı da kaliteli, hiç pişman olmazsınız.”

  • “Elbise gerçekten çok güzel. İç astarı da var ve iç göstermiyor bu sayede. Kalıp olarak duruşu çok iyi.”
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3. Meryem Uzerli

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İlham verici kariyeriyle “Yılın Güçlü Kadın Dayanışması” ödülünün sahibi olan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, geceye sezonun sık kullanılan bordo rengini taşıyan maxi bir elbiseyle katılmıştı. Luna B markasının "London Dress" isimli ürününü üzerinde çok iyi taşıyan oyuncu, kombinini gümüş aksesuarlar ve siyah botlarla tamamlamıştı. Nocturne marka omuzları açık maxi elbise, Uzerli'nin kıyafetine oldukça benzeyen bir modele sahip olduğundan seçkimize ekledik. Bordo renkli slim fit elbise esnek kumaşıyla vücudunuza tam otururken fermuasız modeliyle de kolayca giyip çıkarmaya destek oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Harika bir elbise! Tam bedenini alabilirsiniz, uzun boylular için ideal.”
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4. Begüm Khan

5

Göz alıcı ve kendine özgü detaylar içeren mücevherleriyle dikkat çeken Begüm Khan, bu sene düzenlenen Yılın Kadınları ödül töreninde “Yılın Aksesuar Tasarımcısı” ödülünü aldı. Seremoniye Hakaan Yıldırım'ın "Thea Dress" elbisesiyle katılan isim, benzersiz kıyafeti ve kombiniyle oldukça göz alıcı görünüyordu. Mavi korse ve tül etek detaylarıyla bambaşka bir havası olan elbiseye alternatif olabilecek bir ürüne listemizde yer verdik. Simli kumaşı ve fırfırlı kollarıyla öne çıkan straplez elbisenin uzun boyu özel günlerde kendinizi adeta bir yıldız gibi hissetmenizi sağlayacak. Lacivert rengiyle geceye damga vuracağınız kayık yaka elbiseyi gümüş renkli aksesuarlar ve sade ama çarpıcı bir makyajla da bitirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaşı aşırı kaliteli ve çok rahat. Teşekkür ederim mükemmel bir elbise.”

  • “Elbise çok güzel, fotoğraftakinden daha şık ve güzel duruyor.”
Ürünü İncele

5. Yasemin Kay Allen

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Törene zebra desenli Leam Almes elbiseyle katılan oyuncu Yasemin Kay Allen, kombinini sade bir şekilde tamamlayan isimlerden olmuştu. Kuyruklu şifon gömlek modelli elbiseye alternatif olabilecek Tommy Hilfiger marka elbiseyi sizler için derlemeye ekledik. Uzun kol tasarımlı ve uzun boy elbise, desenli kumaşıyla sade ama göze çarpan kombinler yapmak için harika bir modele sahip. Günlük etkinlikler ve buluşmalarda da kullanabileceğiniz elbisenin farklı tarzlar yaratmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir tasarımı bulunuyor. Mini bir elbise isterseniz de ünlü ismin giydiğine benzeyen zebra desenli gömlek elbise ürününe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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6. Jessica Stam

7

Törende “Yılın Global İkonu” ödülü takdim edilen Jessica Stam, The New Arrivals markasının Sonahar24 koleksiyonundaki çarpıcı görünümüyle kendine hayran bırakan "Marfa in Pearl Drop" isimli elbisesini giyiyor. Tamamen ipekten yapılan elbise, kalp yaka formu, korse detayı ve kabarık uzun eteğiyle bizi bambaşka bir yüzyıla götürüyor. Siz de daha ilk adımınızda gözleri üzerinize çekmek isterseniz ünlü mankenin ikonik elbisesine alternatif olabilecek, eşsiz beyaz-siyah birlikteliğini yansıtan çok şık bir elbiseyi listemize ekledik. Saten kumaşıyla ışıldamanızı sağlayan straplez maxi boy elbise zarif tasarımıyla da pek çok konseptteki davetlere uyan bir modele sahip.

Ürünü İncele

7. Birce Akalay

8

Tiyatro ve sinemada büyüleyici yeteneği ile rol aldığı yapımlarda reyting rekorları kıran ve yeni nesil oyuncuların rol modellerinden biri olan Birce Akalay, bu seneki kategorilerde “Yılın Oyuncusu” ödülünü aldı. Özgür Masur'un cut-out detaylarıyla öne çıkan kırmızı renkli halter yaka elbisesini taşıyan ünlü oyuncu, törendeki yürüyüşüyle ve konuşmasıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Biz de hem yılbaşı yaklaşıyorken hem de sevilen oyuncumuz böylesine zarif bir elbise giymişken listemizde kırmızı renkli bir elbise alternatifine yer vermek istedik. İster yılbaşı gecesinde ister özel davetlerde farklı stillerde kombinleyebileceğiniz Benetton marka V şeklinde sırt dekolteli ve etek ucu asimetrik elbisenin şık ve çağdaş bir his uyandıran yapısıyla siz de gecenin parlayanı olabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Begüm Kütük Yaşaroğlu

9

Etkinliğe Cultmia marka siyah etek ve saten gömlek giyerek katılan Begüm Kütük Yaşaroğlu, siyahın asaletiyle geceye zarafet katmıştı. Deniz kızı kesimli eteğindeki payetlerle kombinini bambaşka bir boyut taşıyan oyuncu, saten gömleği ve gümüş renkli aksesuarlarıyla da tüm gözleri üzerine çekmişti.

Sizler için ünlü ismin kombinine benzer bir görünüm oluşturmanızı sağlayacak yırtmaçlı maxi bir etek ve crop model siyah renkli bir saten gömleğe derlememizde yer verdik.

Ünlü oyuncudaki gibi payetli bir etek arıyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel ama çok bol beden olarak.”

  • “Bedeni geniş, bir beden küçük alınabilir.”
Ürünü İncele

9. Hande Erçel

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Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği, sempatikliği ve stiliyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, Yılın Kadınları etkinliğinde “Digital Star Of The Year” ödülünü almıştı. Oyuncunun seremonide giydiği iki parçalı takım ise Versace'nin Milano Moda Haftası'nda sergilediği Sonbahar-Kış 2024-25 kreasyonundan bir parçaydı. Crop blazer ceket ile önden yırtmaçlı maxi etekten oluşan görünümünü siyah eldivenler ve takılarla bitiren ünlü ismin kombinine alternatif olan parçalar seçtik.

Mango'dan kruvaze kesim kısa blazer ceketin altına uyacak önden yırtmaçlı midi etek için buraya tıklayabilirsiniz.
Etek derin yırtmaçlı olmasın derseniz buraya da göz atabilirsiniz.
Oyuncunun kombinine benzer bir takım almak içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ceketin bir asaleti var. Dokusu, duruşu ve kalıbı efsane!”
Ürünü İncele

10. Josephine Skriver

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2013’ten bu yana Victoria’s Secret Fashion Show başta olmak üzere Valentino, Alexander McQueen, Balenciaga, DKNY ve Christian Dior gibi birçok önde gelen global marka ve tasarımcının podyumunda yer alan Danimarkalı model Josephine Skriver, seremoniye klasik ama bir o kadar da etkileyici blazer ceket ve geniş paça pantolon takımıyla katılmıştı. Görünümünü gümüş renk aksesuarlarla tamamlayan ünlü modele benzer bir look oluşturmak için her ortamda şıklığınızı konuşturabileceğiniz blazer ceket ve dökümlü pantolon modellerine listemizde yer verdik. Modelin giydğine benzer bir blazer ceket arıyorsanız buraya göz atabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Gayet güzel pantolon.”

  • “Geniş kalıp. Beli oturuyor ama paçalar çok bol.”
Ürünü İncele

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Bu içerik 14 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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