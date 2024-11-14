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Komili Riviera Zeytinyağı Gülümseten Kasım'a özel 946 TL indirimde
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Komili Riviera Zeytinyağı Gülümseten Kasım'a özel 946 TL indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
13.11.2024 15:12
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Lezzetli bir yemek hazırlamanın püf noktası, doğru malzemeleri seçmekten geçiyor. Ayrıca yediğimiz gıdalar sağlığımız üzerinde de doğrudan etki gösteriyor. Sağlıklı beslenmenin bir yolu da yemek hazırlarken sağlıklı yağlar kullanmaktan geçiyor. İşte bu noktada Gülümseten Kasım'a özel 946 TL indirimde olan Komili'nin Riviera zeytinyağı öne çıkıyor.

Yemeklerde kullanılan her malzeme, hem sağlığa katkısı hem de yemeğin tadını ortaya çıkarma gücüyle de önem taşıyor. Yağlar ise yemeklerin hem kıvamını hem de lezzet yoğunluğunu belirleyen unsurlardan biri. Kızartmalardan sıcak yemeklere pek çok tarifte kullanılabilen Komili Riviera Zeytinyağı bu özelliği ile de dikkat çekiyor. Üstelik Amazon’un Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında 946 TL indirimde! 18 litre hacme sahip ve 17 kg ağırlığındaki ürünü taşıma derdi de yok! Komili zeytinyağı teslimat süresi içerisinde, üstelik kargo ücreti ödemeden doğrudan kapınızda olacak. Bu fırsatı kaçırmayın.

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Komili Riviera Zeytinyağı 18 Litre Teneke

KOMILI Riviera Zeytinyağı 18 Lt Teneke

Komili Riviera Zeytinyağı, hafif ve dengeli aromasıyla yemeklerinizin lezzetini ön plana çıkarırken sağlıklı bir alternatif. Natürel ve rafine zeytinyağlarının özenle karıştırılmasıyla elde edilen Komili zeytinyağı, et ve sebze yemeklerinden kek, kurabiye tatlı tariflerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. %1'den az asit oranı ve 210°C dumanlanma noktası ile Komili Riviera, kızartmalar için de güvenle kullanılabiliyor. Hafif tadı sayesinde, yoğun zeytinyağı aromasını tercih etmeyenler için de mükemmel bir alternatif.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her zamanki kalite. Çok lezzetli."

  • "Çok güzel. Tartışılmaz fiyatı makul."
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Bu içerik 14 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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