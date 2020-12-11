Harrison Ford efsane karakter Indiana Jones’u beşinci kez canlandıracak

BBC'nin haberine göre, Disney'den yapılan açıklamada 78 yaşındaki Harrison Ford'un, James Mangold’un yöneteceği filmde "Indiana Jones" karakterini beşinci kez canlandıracağı bildirildi.

Diğer dört filmde rol alan Harrison Ford’un yeni filmde de yer alacağı, Disney tarafından Twitter’da yapılan paylaşımla duyuruldu. Mesajda, filmin temmuz ayında vizyona gireceği belirtildi.

'TEK INDIANA JONES VAR O DA HARRİSON FORD'

Filmin yapımcısı Frank Marshall, yaptığı açıklamada, senaryo üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her zaman tek bir Indiana Jones olacak. O da Harrison Ford." ifadesini kullandı.

Serinin ilk filmi 1981’de, dördüncü film Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ise 2008’de vizyona girmişti.

Filmin Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.



