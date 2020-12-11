Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Harrison Ford efsane karakter Indiana Jones’u beşinci kez canlandıracak

Harrison Ford efsane karakter Indiana Jones’u beşinci kez canlandıracak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Harrison Ford efsane karakter Indiana Jones’u beşinci kez canlandıracak

ABD'li aktör Harrison Ford, "Indiana Jones" serisinin son filminde oynayacak. Aktör böylelikle sevilen karakter Indiana Jones’u beşinci kez canlandırmış olacak.

BBC'nin haberine göre, Disney'den yapılan açıklamada 78 yaşındaki Harrison Ford'un, James Mangold’un yöneteceği filmde "Indiana Jones" karakterini beşinci kez canlandıracağı bildirildi.

Diğer dört filmde rol alan Harrison Ford’un yeni filmde de yer alacağı, Disney tarafından Twitter’da yapılan paylaşımla duyuruldu. Mesajda, filmin temmuz ayında vizyona gireceği belirtildi.

'TEK INDIANA JONES VAR O DA HARRİSON FORD'

Filmin yapımcısı Frank Marshall, yaptığı açıklamada, senaryo üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her zaman tek bir Indiana Jones olacak. O da Harrison Ford." ifadesini kullandı.

Serinin ilk filmi 1981’de, dördüncü film Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ise 2008’de vizyona girmişti.

Filmin Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.

Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu! Christian Bale, Thor: Love and Thunder'daBatman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu!Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu!
Piyasadaki tüm oyuncular Don’t Look Up’ta!Piyasadaki tüm oyuncular Don’t Look Up’ta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Çarpıcı sonuçlar

Dünyanın izlediğini Türkler izlemiyor! Çarpıcı sonuçlar

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Çorum Kalesi zindanında darağacı bulundu!

Çorum Kalesi zindanında darağacı bulundu!

İlginizi Çekebilir

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Diğer Haberler

Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu! Christian Bale, Thor: Love and Thunder'da

Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu!

Her şey Keanu Reeves’le başlamadı! Video oyunlarının ünlü kahramanları

Her şey Keanu Reeves’le başlamadı! Aralarında kimler yok ki...

Piyasadaki tüm oyuncular Don’t Look Up'ta! Son katılan isim Chris Evans oldu

Piyasadaki tüm oyuncular Don’t Look Up’ta!

Johnny Depp – Amber Heard kavgası bitmez! Kuyusunu kazmış ama başaramamış

Kuyusunu kazmış ama başaramamış

Obi-Wan Kenobi serisiyle Darth Vader geri dönüyor!

Wonder Woman’dan Star Wars’a tarihi transfer!

Salgını tahmin eden ilk kişilerden Scott Z. Burns’den iklim değişikliğini ele alıyor: 'İklimin değişeceğini biliyoruz'

Salgını tahmin etmişti! İklim değişikliğiyle ilgili...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.