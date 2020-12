Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu! Christian Bale, Thor: Love and Thunder'da

Hollywood’un sevilen aktörlerinden Christian Bale, Thor: Love and Thunder filminde Thor’un düşmanı Gorr The God Butcher olarak karşımıza çıkacak.

Oscar ödüllü oyuncunun karakteri Gorr The God Butcher, Marvel'ın en karmaşık kötülerinden biri olan olarak biliniyor. Thor ile düşman olan ve bilinmeyen bir gezegenden gelen Gorr, eski yaşamında büyük bir trajedi yaşamış, annesi, karısı ve çocukları ölmüştür. Sonunda da bir tanrı katiline dönüşür. Tabii Thor: Love and Thunder'da da Gorr'un Thor'un peşine düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

Thor: Love and Thunder'da Chris Hemsworth ve Natalie Portman yeniden bir araya gelecek. Portman'ın karakteri olan Jane, bir kanser hastası olacak ve bir şekilde Thor'a dönüşmüş olarak izleyeceğiz. Ayrıca Tessa Thompson, dünyaya taşınan Asgard halkının kraliçesi olarak görev almaya devam edecek. Guardians of The Galaxy'nin yıldızı Chris Pratt ise Star Lord karakteriyle birlikte filmde yer alacak.

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. ⚡ pic.twitter.com/fWS4UuP2oM