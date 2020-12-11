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Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu! Christian Bale, Thor: Love and Thunder'da

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu! Christian Bale, Thor: Love and Thunder'da

En başarılı Batman serilerinden birinde Batman’i canlandıran Chirstian Bale, Thor: Love and Thunder filminde Thor’un düşmanı Gorr The God Butcher olarak karşımıza çıkacak.

Hollywood’un sevilen aktörlerinden Christian Bale, Thor: Love and Thunder filminde Thor’un düşmanı Gorr The God Butcher olarak karşımıza çıkacak.

Oscar ödüllü oyuncunun karakteri Gorr The God Butcher, Marvel'ın en karmaşık kötülerinden biri olan olarak biliniyor. Thor ile düşman olan ve bilinmeyen bir gezegenden gelen Gorr, eski yaşamında büyük bir trajedi yaşamış, annesi, karısı ve çocukları ölmüştür. Sonunda da bir tanrı katiline dönüşür. Tabii Thor: Love and Thunder'da da Gorr'un Thor'un peşine düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

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THOR: LOVE AND THUNDER HAKKINDA

Thor: Love and Thunder'da Chris Hemsworth ve Natalie Portman yeniden bir araya gelecek. Portman'ın karakteri olan Jane, bir kanser hastası olacak ve bir şekilde Thor'a dönüşmüş olarak izleyeceğiz. Ayrıca Tessa Thompson, dünyaya taşınan Asgard halkının kraliçesi olarak görev almaya devam edecek. Guardians of The Galaxy'nin yıldızı Chris Pratt ise Star Lord karakteriyle birlikte filmde yer alacak.

Birçok kez vizyon tarihi değiştirilen Thor: Love and Thunder, tüm dünyadaki izleyicileriyle 6 Mayıs 2022 tarihinde sinemalarda buluşacak.

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