Harry Potter fragmanı olay oldu! Ünlü oyuncuya ölüm tehditleri

HBO’nun merakla beklenen Harry Potter dizisinden ilk fragman yayınlandı. Hogwarts’a geri dönüşün sinyallerini veren yapım, sosyal medyada hem büyük heyecan yarattı hem de sert eleştiriler aldı. Daha yayınlanmadan büyük bir krizle gündeme geldi. Yapımda Profesör Snape karakterini canlandırmaya hazırlanan Paapa Essiedu, sosyal medyada aldığı ölüm tehditlerini kamuoyuyla paylaştı.

Sedef Karatay Bingül

Fragman, hikayenin en başına giderek Harry’nin Dursley ailesiyle yaşadığı zorlukları ve yarı dev Hagrid ile tanışmasını gözler önüne seriyor. Hagrid karakterine bu kez Nick Frost hayat veriyor.

Yeni kadroda Harry Potter rolünde Dominic McLaughlin, Hermione Granger rolünde Arabella Stanton ve Ron Weasley rolünde Alastair Stout yer alıyor.

SNAPE VE DUMBLEDORE YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dizide Severus Snape karakterini Paapa Essiedu canlandırıyor. Oyuncunun, daha önce Alan Rickman ile özdeşleşen karaktere getirdiği farklı yorum, hayranlar arasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.,

Öte yandan Albus Dumbledore rolünde Oscar adaylığı bulunan John Lithgow yer alıyor. Lithgow’un performansı, fragmanda klasik Hogwarts otoritesini koruyan güçlü bir figür olarak öne çıktı.

"ROLÜ BIRAK YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM" MESAJLARI

35 yaşındaki oyuncu, rolü açıklandıktan sonra kendisine çok sayıda ırkçı ve tehdit içeren mesaj gönderildiğini söyledi. Essiedu, bazı kullanıcıların "Rolü bırak yoksa seni öldürürüm" ve "Evine gelip seni öldüreceğim" gibi ifadeler kullandığını belirtti.

“KİMSE İŞİNİ YAPTIĞI İÇİN TEHDİT EDİLMEMELİ”

Essiedu, aldığı tehditlere rağmen zarar görmeyeceğinden "büyük ölçüde emin" olduğunu söylese de bu durumun kendisini duygusal olarak etkilediğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, "Birçok insan işinde hayatını riske atıyor. Ben ise Harry Potter’da bir büyücüyü canlandırıyorum. Kimse yaptığı iş yüzünden böyle tehditlerle karşılaşmamalı" ifadelerini kullandı.

Çekimleri devam eden dizi için Essiedu’nun 10 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor. Oyuncu, bu sürecin hayatında büyük değişimlere yol açacağını vurgulayarak, "Bu yolculuk bittiğinde 45 yaşında olacağım. Hayatım tamamen değişmiş olacak" dedi.

YAPIM EKİBİ ÖNLEM ALDI: "CİDDİ GÜVENLİK EKİBİMİZ VAR"

HBO cephesinden yapılan açıklamada, bu tür tepkilerin öngörüldüğü ifade edildi. HBO yöneticisi Casey Bloys, büyük hayran kitlesine sahip yapımlarda zaman zaman durumun "korkutucu boyutlara" ulaşabildiğini söyledi.

Bloys, oyunculara sosyal medya kullanımı ve kriz yönetimi konusunda eğitim verildiğini belirterek, "Ciddi bir güvenlik ekibimiz var. Bunun olabileceğini düşündük ve mümkün olduğunca dikkatli davranıyoruz" dedi.

VOLDEMORT TARTIŞMASI: İDDİALAR YALANLANDI

Diziyle ilgili bir diğer gündem ise Voldemort karakteri oldu. İnternette Tilda Swinton ve Cillian Murphy gibi isimler konuşulsa da, yapım ekibi henüz bu rol için resmi bir seçim yapılmadığını açıkladı. Murphy ise iddiaları net bir dille reddetti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya yorumları adeta ikiye ayrıldı. Diziyi beğenenler özellikle oyuncu seçimlerinden memnun. Bazı kullanıcılar "Nick Frost mükemmel bir Hagrid olmuş" yorumunu yaparken, üçlü oyuncu kadrosunun uyumu da övgü aldı.

Ancak eleştiriler de gecikmedi. Bazı izleyiciler diziyi "yaratıcılıktan yoksun" olarak nitelendirerek, hikayenin zaten sinema filmleriyle yeterince iyi anlatıldığını savundu. Kostüm ve setlerin önceki yapımlara çok benzemesi de eleştiri konusu oldu.

Birçok hayran, serinin yeniden çekilmesine gerek olup olmadığını sorguladı. Eleştirilerde, yeni bir hikaye yerine Harry Potter evreninde farklı dönemleri anlatan özgün projelerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

YAYIN TARİHİ NOEL DÖNEMİ OLARAK PLANLANIYOR

Tüm tartışmalara rağmen Harry Potter dizisinin 2026 Noel’inde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Güvenlik önlemleri artırılırken, yapım hem beklentiler hem de tartışmalar nedeniyle şimdiden yılın en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

