Harry Potter'ın yıldızı Jessie Cave: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu

Harry Potter ile yıldızı paylayan Jessie Cave paylaşımıyla gündem oldu.

33 yaşındaki Cave, Abraham adını verdikleri minik bebeğin, hastanede izolasyon odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

Cave, minik oğlunun fotoğrafını "TV'de kapanma ile ilgili haberleri izledim. Zavallı bebeğim covid pozitif. O iyi durumda" diye yazdı.

Jessie Cave, minik bebeğe hastanede iyi bakıldığını da sözlerine ekledi.

Virüsün çok hızlı bulaştığını belirten Jessie Cave, herkesi de bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Bebeğinin zor bir doğumla dünyaya geldiğini belirten Cave "Onun travmatik doğumundan sonra bu kadar kısa sürede tekrar hastaneye dönmek istemezdim" dedi.

Jessie Cave, Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veriyordu.

