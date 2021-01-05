MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Harry Potter'ın yıldızı Jessie Cave: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu

Harry Potter'ın yıldızı Jessie Cave: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu

05.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Harry Potter'ın yıldızı Jessie Cave: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu

Rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Jessie Cave, geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen üçüncü bebeğinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Cave paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Harry Potter ile yıldızı paylayan Jessie Cave paylaşımıyla gündem oldu.

33 yaşındaki Cave, Abraham adını verdikleri minik bebeğin, hastanede izolasyon odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

5ff44e347152d813bcb861d1

Cave, minik oğlunun fotoğrafını "TV'de kapanma ile ilgili haberleri izledim. Zavallı bebeğim covid pozitif. O iyi durumda" diye yazdı.

5ff44e257152d813bcb861cf

Jessie Cave, minik bebeğe hastanede iyi bakıldığını da sözlerine ekledi.

Ekran Alıntısı

Virüsün çok hızlı bulaştığını belirten Jessie Cave, herkesi de bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Bebeğinin zor bir doğumla dünyaya geldiğini belirten Cave "Onun travmatik doğumundan sonra bu kadar kısa sürede tekrar hastaneye dönmek istemezdim" dedi.

Jessie Cave, Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veriyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Dubai'ye gitti! Sınırları zorlayan pozlarDubai'ye gitti! Sınırları zorlayan pozlar
Özel hayatından detaylar! Gerçek adı, evlilikleri...Özel hayatından detaylar! Gerçek adı, evlilikleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

İlginizi Çekebilir

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Diğer Haberler

Alessandra Ambrosio minik pembe bikiniyle nefes kesti

Güneş nerede o orada!

Fazıl Say'ın Murat Övüç ve Aziz Sancar karşılaştırması tepki çekti

Bu paylaşım olay oldu! 'Biri bilim insanı...'

Chloe Ferry tatil pozlarıyla beğeni topladı

Dubai'ye gitti! Sınırları zorlayan pozlar

Esra Erol'da şoke eden bir olay daha! Program ihbar kabul edildi

Esra Erol'da şoke eden bir olay daha! Program ihbar kabul edildi

Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı Emre Altuğ kaza yaptı!

Korkutan kaza! 'Trafik kazasında...'

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.