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Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe taraftarına veda etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım, taraftara veda mesajı yayımlayarak, "Üç numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum" dedi.

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe taraftarına veda etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere veda mesajı yayımladı.

Başakşehir ile transfer görüşmesi yapan Kaldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2012 yılında başlayan Fenerbahçe maceram, 8 yılın ardından sona erdi. Kayserispor'dan toy ve heyecanlı bir şekilde girdiğim bu kapıdan, kaptanlık mertebesine erişmiş, tecrübeli bir futbolcu olarak çıkıyorum. Artık bambaşka bir yolculuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. Benim bu kulübe transferimi sağlayan ve ömür boyu unutamayacağım bir şeref madalyasına sahip olmama vesile olan eski başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bana zor zamanlarımda göstermiş oldukları destekten ötürü mevcut başkanımız Ali Koç ve yönetimine, 8 yıl boyunca uyum içinde çalıştığım hocalarıma ve teknik personele, her zaan biz futbolcuların tüm dertleriyle ilgilenen idari personele ve kulüp emekçilerine şükranlarımı sunuyorum.
Son olarak büyük Fenerbahçe taraftarına şunları söylemek istiyorum; oynadığım süre boyunca kimilerini mutlu, kimilerini mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin olduğum bir şey var ki, üç numaralı çubukluyu giymek için her zaman hazır olmak için tüm gayretimi gösterdim. Oynadığım ve oynamadığım her an motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı ve disiplinimi en üst seviyede tutarak bu formaya arkamızdaki milyonlarca taraftara layık olmaya çalıştım. Şimdi üç numaralı çubukluyu, bu formanın kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasında bırakıyorum."

(İHA)

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