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Hasan Ali Kaldırım'ın Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 07.04.2019 21:46 | Son Güncelleme

Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü'ne attığı golle bu sezon deplasmanda 3. golünü attı ve Fenerbahçe'de Soldado ile birlikte deplasmanda en çok gol atan oyuncu oldu. Fenerbahçe taraftarı ise Hasan Ali'nin golünden sonra sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

Hasan Ali Kaldırım'ın Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Hasan Ali Kaldırım, gösterdiği performansla taraftarın büyük övgüsünü aldı.

İşte Hasan Ali Kaldırım'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar;

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım

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