Hasan Ali Kaldırım'ın Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Hasan Ali Kaldırım, gösterdiği performansla taraftarın büyük övgüsünü aldı.
İşte Hasan Ali Kaldırım'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar;
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