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Hasan Ali ve Mehmet Ekici sözleşme teklifi bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici, dört gözle yönetimin kendileriyle pazarlıklara başlamasını bekliyor.

Hasan Ali ve Mehmet Ekici sözleşme teklifi bekliyor

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Ekici, dört gözle yönetimin kendileriyle pazarlıklara başlamasını bekliyor.

EKİCİ 'FEDA' DİYECEK

Mehmet Ekici, Çubuklu formayı giyebilmek için Trabzonspor'da 6 ay futbol oynamadı. Ancak Fenerbahçe'ye geldikten sonra da sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Gurbetçi futbolcu, kariyerini Sarı- Lacivertliler'de sürdürüp, kendi deyimiyle 'borcunu ödemek' istiyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bunun için 2.5 milyon Euro'luk maaşından 'feda' demeye de hazır. Mehmet Ekici sabırsız bir şekilde yönetimin davetini bekliyor.

'ÖNCELİĞİM FENERBAHÇE'

Hasan Ali Kaldırım bu sezon ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Bir türlü form tutamayan milli futbolcu, buna rağmen Avrupa'dan birçok takımın radarında. Ancak Hasan Ali, 2012 yılından beri formasını giydiği Sarı- Lacivertli ekipten ayrılmayı istemiyor. Önceliğinin her zaman Fenerbahçe olduğunu söyleyen 30 yaşındaki sol bek, "Bunun dışında yazılan çizilen hiçbir şeyle ilgilenmiyorum" diye konuştu.

(AKŞAM)

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