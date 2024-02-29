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  4. '7 kilo verdim' dedi nasıl zayıfladığını tek tek saydı! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ında bomba anlar

'7 kilo verdim' dedi nasıl zayıfladığını tek tek saydı! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ında bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.02.2024 14:09
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının 135. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Hasan Can Kaya'nın nasıl zayıfladığını anlattığı anlar sosyal medyayı salladı.

'7 kilo verdim' dedi nasıl zayıfladığını tek tek saydı! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ında bomba anlar

Hasan C Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 135. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programda geçen 'zayıflama' sohbeti ise izleyenleri güldürdü.

Hasan Can Kaya seksi bulduğu bir konuğuna mikrofon uzattı ve ne iş yaptığını sordu. Bir sağlıklı yaşam kliniğinde hemşire olduğunu söyleyen kadın konuk
Hasan Can'a 'Sen bizim kliniğe gel incelebilirsin aynı zamanda sağlıklı olabilirsin' dedi.

konuk

Hasan Can Kaya 'Ben zaten inceldim. 7 kilo verdim ve sadece dikkatli beslenerek
fuhuş yaparak, sabaha kadar uyumayarak oldu.' dedi.

hasan can

Hasan Can'ın bu sözlerinden sonra programda kahkaha tufanı koptu. Konuk ise 'Bizde fuhuşa teşvik yok ama incelme var' diyerek yanıt verdi. Konuşanlar'daki bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

hasan can 2

Youtube


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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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