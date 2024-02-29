'7 kilo verdim' dedi nasıl zayıfladığını tek tek saydı! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ında bomba anlar

Hasan C Kaya’nın sunumu ile izleyici karşısına çıkan Konuşanlar her hafta Exxen’de yayınlanıyor. Konuşanlar'ın 135. bölüm tanıtımı yine olay oldu. Programda geçen 'zayıflama' sohbeti ise izleyenleri güldürdü.

Hasan Can Kaya seksi bulduğu bir konuğuna mikrofon uzattı ve ne iş yaptığını sordu. Bir sağlıklı yaşam kliniğinde hemşire olduğunu söyleyen kadın konuk

Hasan Can'a 'Sen bizim kliniğe gel incelebilirsin aynı zamanda sağlıklı olabilirsin' dedi.

Hasan Can Kaya 'Ben zaten inceldim. 7 kilo verdim ve sadece dikkatli beslenerek

fuhuş yaparak, sabaha kadar uyumayarak oldu.' dedi.

Hasan Can'ın bu sözlerinden sonra programda kahkaha tufanı koptu. Konuk ise 'Bizde fuhuşa teşvik yok ama incelme var' diyerek yanıt verdi. Konuşanlar'daki bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.







