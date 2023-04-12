Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Exxen'e transfer olan Konuşanlar yine gündem oldu. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının son bölümü fragmanı yayınlandı.

Komedyenler arasında son dönemde yıldızı parlayan isimlerden Hasan Can Kaya'ya konuk olan seyirciler yine bomba hikâyeler anlattı.

Son bölüme katılan genç bir kadın bir barda Rus bir kadına yardım etmek için sohbet ettiğini anlattı. Kadın konuk konuşmasında "Kadın bir anda beni öpmeye başladı" deyince Hasan Can Kaya ise "Sen nasıl yardım etmeye başladın ki? İttin mi peki?" dedi.

HASAN CAN KAYA KENDİNİ YİNE TUTAMADI

Genç kadın bunun üzerine "Hayır kalbi kırılmasın diye yardımcı olmak istedim" deyince stüdyo gülmekten yıkıldı.



Hasan Can Kaya ise "Mükemmelsin ya inanılmaz iyi bir insansın bizi çok güzel temsin etmişsin" diyerek dalga geçti.

