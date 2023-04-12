MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

12.04.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar 102. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hasan Can Kaya'nın fırtınalar estirdiği programa katılanlar da komik hikâyeleriyle programa renk katıyor. Son olarak bir kadın konuk barda Rus kadın tarafından bir anda öpülmeye başlayınca ne yaptığını söyledi. İşte güldüren o anı...

Hasan Can Kaya'da bombalar bitmiyor! Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Exxen'e transfer olan Konuşanlar yine gündem oldu. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının son bölümü fragmanı yayınlandı.

Komedyenler arasında son dönemde yıldızı parlayan isimlerden Hasan Can Kaya'ya konuk olan seyirciler yine bomba hikâyeler anlattı.

Son bölüme katılan genç bir kadın bir barda Rus bir kadına yardım etmek için sohbet ettiğini anlattı. Kadın konuk konuşmasında "Kadın bir anda beni öpmeye başladı" deyince Hasan Can Kaya ise "Sen nasıl yardım etmeye başladın ki? İttin mi peki?" dedi.

Ekran Alıntısı

Oğuzhan Uğur'a konuk oldu! 7 saat süren yayında ortam gerildi Oğuzhan Uğur'a konuk oldu! 7 saat süren yayında ortam gerildi

HASAN CAN KAYA KENDİNİ YİNE TUTAMADI

Genç kadın bunun üzerine "Hayır kalbi kırılmasın diye yardımcı olmak istedim" deyince stüdyo gülmekten yıkıldı.

nn
Hasan Can Kaya ise "Mükemmelsin ya inanılmaz iyi bir insansın bizi çok güzel temsin etmişsin" diyerek dalga geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü onu Tetikçinin Oğlu'nda görünce bakın ne yaptıArka Sokaklar'ın Hüsnü'sü onu Tetikçinin Oğlu'nda görünce bakın ne yaptı
Oyuncular merak konusu oldu! Kimler var kimler...Oyuncular merak konusu oldu! Kimler var kimler...
Sütyensiz pozuyla mest etti! “Dünyanın en güzel kadını”Sütyensiz pozuyla mest etti! “Dünyanın en güzel kadını”
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar söyledi istedi

En Çok Okunan Haberler

Emniyet duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı...

Emniyet duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı...

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Çok konuşulacak iddia: "Seçilirse Adalet Bakanı..."

Bu seçimden sonra eğer herhangi bir yanlışlık olursa...

Bu seçimden sonra eğer herhangi bir yanlışlık olursa...

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!

Ankara'da 7 katlı apartmanda patlama!

İlginizi Çekebilir

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.