Hasan Can Kaya'da "İkisini birden seviyordum" diyerek itiraf etti! Olay ilişki açıklaması

Youtube'da yayınladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Konuşanlar Exxen'deki bölümleriyle de dikkat çekiyor. Hasan Can Kaya'nın kendisi kadar konukları da anlattıkları hikâyelerle güldürüyor.

Hasan Can Kaya'ya son olarak 25 yaşında Feyza isimli bir kadın konuk oldu. Feyza isimli genç kadın hayatına dair özel bir anı anlattı.

Hasan Can Kaya programda o kısımları hızlı geçerek yayına yansıtmazken yansıyan kısımda kadının üçlü ilişkiye dair olduğu anlaşıldı. Can Kaya "Üçünüz beraber treesome" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

"Bu nasıl yanlışlıkla oluyor? İstediniz de oldu" diyen Hasan Can Kaya'ya genç kadın ise "İkisini birden çok sevdim ben, ama sevdim gerçekten sevdim" dedi.

O anlarda stüdyo ise kahkahaya boğuldu.



