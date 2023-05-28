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Hasan Can Kaya'da "İkisini birden seviyordum" diyerek itiraf etti! Olay ilişki açıklaması

28.05.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar son bölümü yine sosyal medyada gündem oldu. Hasan Can Kaya'ya konuk olan 25 yaşındaki Feyza isimli genç kadın özel hayatıyla ilgili yaptığı itirafla stüdyonun dikkatini çekti. Genç kadın "İkisini birden seviyordum" diyerek cinsel ilişkisine dair açıklamada bulundu.

Hasan Can Kaya'da "İkisini birden seviyordum" diyerek itiraf etti! Olay ilişki açıklaması

Youtube'da yayınladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Konuşanlar Exxen'deki bölümleriyle de dikkat çekiyor. Hasan Can Kaya'nın kendisi kadar konukları da anlattıkları hikâyelerle güldürüyor.

Hasan Can Kaya'ya son olarak 25 yaşında Feyza isimli bir kadın konuk oldu. Feyza isimli genç kadın hayatına dair özel bir anı anlattı.

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Hasan Can Kaya programda o kısımları hızlı geçerek yayına yansıtmazken yansıyan kısımda kadının üçlü ilişkiye dair olduğu anlaşıldı. Can Kaya "Üçünüz beraber treesome" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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"Bu nasıl yanlışlıkla oluyor? İstediniz de oldu" diyen Hasan Can Kaya'ya genç kadın ise "İkisini birden çok sevdim ben, ama sevdim gerçekten sevdim" dedi.

O anlarda stüdyo ise kahkahaya boğuldu.


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Hasan Can Kaya Konuşanlar sosyal medya feyza yaşında

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