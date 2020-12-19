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Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?

19.12.2020 16:11 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?

Son dönemin en popüler komedyenlerinden bir tanesi olan ve YouTube’da platformunda yayınlanan Konuşanlar adlı programıyla geniş bir takipçi kitlesi olan Hasan Can Kaya sosyal medyanın gündeminde. Konuşanlar TV YouTube kanalındaki Konuşanlar programının videolarının kaldırılması nedeniyle ünlü komedyen araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?

YouTube’da yaptığı Konuşanlar adlı komedi programıyla son dönemde büyük bir beğeni kazanan Hasan Can Kaya sosyal medyada gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Konuşanlar programının videolarının Konuşanlar TV YouTube kanalından kaldırılmasının ardından hem videolarla ilgili hem de ünlü komedyenle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Hasan Can Kaya kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya sevgilisi kim? Videolar kaldırıldı mı, neden kaldırıldı? İşte detaylar...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 Güngören doğumlu olan Hasan Can Kaya yaş olarak şu anda 31 yaşındadır. Bir dönem "1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk" adlı popüler dizide senaristlik yapan ünlü komedyen, komedi alanındaki yeteneğini stand-up yaparak değerlendirmeye karar verdi. İlk olarak Leman Kültür Beşiktaş’ta stand-up gösterileri yapmaya başladı. Yaptığı gösterilerle kısa sürede geniş bir seyirci kitlesi kazanan Kaya, 2020 yılının Ocak ayında ilk olarak kendi projesi olan Konuşanlar Talk Show’unu hazırlamaya
başladı.

YouTube’daki Konuşanlar TV adlı YouTube kanalında yayınlanan program kısa sürede büyük bir beğeni kazandı ve hızla abone sayısını artırmayı başardı. Çok sayıda videosu yayınlandığı gibi YouTube’daki trend videolar listesine giren program, her kesimden insanın ilgiyle takip ettiği komedi programlarından bir tanesi oldu. Son dönemlerde ise Kaya’nın programı Konuşanlar’ın yeni dijital platform olan ve kısa bir süre sonra yayın hayatına başlayacak olan EXXEN’e transfer olduğu konuşuluyordu. Bu süreçte programın videolarının YouTube kanalından kaldırılmış olmasını konuşan internet kullanıcıları, videoların durumunu oldukça merak etmeye başladı ve ünlü komedyen ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

hasan can kaya sevgilisi

Ünlü komedyenin Instagram hesabında ise 1,1 milyon takipçisi var. Hasan Can Kaya'nın sevgilisi de sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak edildi. Ünlü komedyenin sevgilisi olan Sultan San geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Kaya ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. San'ın yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptığı biliniyor. San, 3 gün önce yaptığı paylaşımda sevgilisi Kaya ile ilgili olarak fotoğrafın altına "Seninle olan fotoğraflarımıza baktım bugün ve gördüm ki ne kadar sorun yaşarsak yaşayalım, ne kadar gerilirsek gerilelim bu sadece bir kaç dakika sürmüş sonrasında hemen kahkahalara boğulmuşuz ???????? ( tabi bu Türkiye’nin en komik adamı ile birlikte olduğum için de olabilir????) sayende hayat artık çok daha güzel ve anlamlı ❤️???? iyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın.???? Seni çok ama çok seviyorum" yorumunu yaptı.

hasan can kaya sevgilisi

Konuşanlar olay oldu... Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar stand up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kaç yaşında?Konuşanlar olay oldu... Hasan Can Kaya kimdir, nereli? Konuşanlar stand up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kaç yaşında?

KONUŞANLAR VİDEOLARI NEDEN KALDIRILDI?

Hasan Can Kaya Konuşanlar programının videoları ile ilgili olarak 18 Aralık 2020 tarihinde YouTube’da bir canlı yayın yaparak sorulara cevap verdi. Kaya, Konuşanlar TV’nin yayınlarına devam edeceğini ve yeni programlar yapılacağını söyledi. Konuşanlar Talk Show’u ile ilgili olarak ise bundan sonra yeni dijital platform olan EXXEN’de olacağını söyledi.

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