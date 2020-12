Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar videoları neden kaldırıldı?

YouTube’da yaptığı Konuşanlar adlı komedi programıyla son dönemde büyük bir beğeni kazanan Hasan Can Kaya sosyal medyada gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Konuşanlar programının videolarının Konuşanlar TV YouTube kanalından kaldırılmasının ardından hem videolarla ilgili hem de ünlü komedyenle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Hasan Can Kaya kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli? Hasan Can Kaya sevgilisi kim? Videolar kaldırıldı mı, neden kaldırıldı? İşte detaylar...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 Güngören doğumlu olan Hasan Can Kaya yaş olarak şu anda 31 yaşındadır. Bir dönem "1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk" adlı popüler dizide senaristlik yapan ünlü komedyen, komedi alanındaki yeteneğini stand-up yaparak değerlendirmeye karar verdi. İlk olarak Leman Kültür Beşiktaş’ta stand-up gösterileri yapmaya başladı. Yaptığı gösterilerle kısa sürede geniş bir seyirci kitlesi kazanan Kaya, 2020 yılının Ocak ayında ilk olarak kendi projesi olan Konuşanlar Talk Show’unu hazırlamaya

başladı.