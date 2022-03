Hasan Can Kaya, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Önceli talk show'lar için metin yazarlığı yaptığını ifade eden Hasan Can Kaya senarist kökenli olduğunu vurguladı. Peki Hasan Can Kaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi var mı? Hasan Can Kaya'nın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

HASAN CAN KAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde dünyaya geldi.

Hasan Can Kaya aslen Malatayalıdır. Kaya, uzun seneler boyunca komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Bir mekanda düzenli olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

HASAN CAN KAYA'NIN SEVGİLİSİ VAR MI?

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda bitirmişti.